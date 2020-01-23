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「菜市場金馬獎」得主遊客也愛逛　華山市場排隊美食吸客

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位於華山市場一樓的辣媽滷味，以中藥熬煮的麻辣臭豆腐鹹香誘人，成為不少觀光客來台北的朝聖點之一。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲位於華山市場一樓的辣媽滷味，以中藥熬煮的麻辣臭豆腐鹹香誘人，成為不少觀光客來台北的朝聖點之一。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

不少民眾前往傳統市場採買年貨，曾拿下「菜市場金馬獎」的五星樂活名攤臺北市華山市場，內有百年歷史的福記餅店，遊客必吃的阜杭豆漿等名店，不僅靠著滿滿的「排隊美食」吸客，也成為不少觀光客來台北的朝聖點之一。

經濟部表示，春節期間各大公有市場紛紛推出服務不打烊，例如臺南永樂市場、西門淺草、鹽水觀光美食城、嘉義東市場、高雄旗后觀光市場，自初一到初五均正常營業；臺南新市市場更是小年夜24小時營業，方便大家隨時採買年貨。

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▲傳統市場是最有年味的地方，華山市場內的百年福記餅店，是民眾選擇伴手禮的好去處。（圖／經濟部提供）

▲傳統市場是最有年味的地方，華山市場內的百年福記餅店，是民眾選擇伴手禮的好去處。（圖／經濟部提供）

有別於一般傳統市場充斥著生鮮蔬果、雞鴨魚肉，位於北市捷運善導寺五號出口處的華山市場，擁有不少網路上廣傳的排隊美食名店，「上有阜杭、下有辣媽」成為網友分享美食地圖的口頭禪。

位於華山市場一樓的辣媽滷味，以中藥熬煮的麻辣臭豆腐鹹香誘人，曾入選台灣十大必吃滷味攤，再到旺進雞行吃個招牌鹹水雞，值得饕客一試；選買伴手禮的好去處則是百年福記餅店，爆漿太陽餅是招牌首選。

傳統市場是最有年味的地方，經濟部另外推薦伴手禮名店，包括新北市永安市場「沐爵烘焙坊」曲奇餅乾、雲林縣虎尾第一市場「太原茶莊」道地臺灣茶業、臺南市麻豆市五市場「合口味」和「麻善橋」優質的肉乾、肉鬆，無論送禮、自用都相宜。

▲傳統市場除夕當天循例會提早營業，並延長營業時間到下午甚至傍晚。圖為台南佳里中山市場。（圖／經濟部提供）

▲傳統市場除夕當天循例會提早營業，並延長營業時間到下午甚至傍晚。圖為台南佳里中山市場。（圖／經濟部提供）

官員指出，傳統市場除夕當天循例會提早營業，並延長營業時間到下午甚至傍晚，澎派上架圍爐年菜商品，從封肉、魚翅羹到年糕應有盡有，當天現煮的原汁原味特色佳餚，讓婆婆媽媽輕鬆過好年。

依據經濟部統計，2019年榮獲經濟部優良市集暨樂活名攤評選共有5處品牌市集、117處優良市集、2,564處樂活名攤，都各具特色，以獨特的商品及友善的服務態度，提供優質實惠的年節商品。金鼠年迺菜市仔，讓民眾好吃好買又好玩。

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