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星宇的飛機也能修！亞航董座盧天麟：民機維修擴大徵才

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▲星宇航空本月23日開航，成為國內首家使用A321neo飛機的航空公司，亞洲航空表示，如果星宇航空有需求，將可協助其執行維修工作。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空本月23日開航，成為國內首家使用A321neo飛機的航空公司，亞洲航空表示，如果星宇航空有需求，將可協助其執行維修工作。（圖／星宇航空提供）

記者林淑慧／台北報導

星宇航空本月23日開航，成為國內首家使用A321neo飛機的航空公司，其新機未來的維修業務，也備受各界關注，亞洲航空董事長盧天麟表示，亞航已獲得民航局A319/320/321neo維修認證，如果星宇航空有需求，將可協助其執行維修工作，而為因應逐年成長之維修訂單，也將持續對外招募維修人才。

展望後市，盧天麟表示， 2020年將以維修生產線方式增進民機修護品質及效率，提昇客戶信賴度及黏著度，期能在民航維修市場站穩腳步，開創屬於亞航的一片藍天。

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▲亞洲航空董事長盧天麟表示，亞航已獲得我國民航局A319/320/321neo維修認證，可協助國內航空公司執行維修工作。（圖／記者林淑慧攝）

▲亞洲航空董事長盧天麟表示，亞航已獲得我國民航局A319/320/321neo維修認證，可協助國內航空公司執行維修工作。（圖／記者林淑慧攝）

亞航公司除為國軍螺旋槳定翼機、直昇機及附件主要維修工廠，承接國軍多項軍機維修專案外，也因擁有具國際水準的航空維護管理能力，是許多國際大廠的主要合作對象，加上近年來廉航的興起，使得單走道窄體客機需求量大增，帶動全球MRO的商機。

為因應逐年成長之維修訂單，亞航公司員工人數近二年間由800人增至1058人，同時於2011至2018年自訓維修人員，共開班五梯次、79名員工依訓練考核成績擇優留用，目前仍在職56員，留用率達70%。

亞航表示，去年公司持續開班自訓維修人員36員，為期半年訓練課程包含課堂及實作，並落實考核制度，通過各階段訓練考核者，公司即予進用並分配至相關維修單位，以達訓用合一目的，惟民機維修成長快速，目前人力尚無法滿足全線產能，仍持續對外招募維修人才，以滿足線上維修人力需求。

▲亞洲航空董事長盧天麟（前排圖中）表示，亞航已獲得我國民航局A319/320/321neo維修認證，可協助國內航空公司執行維修工作。（圖／亞航提供）

▲亞洲航空董事長盧天麟（前排圖中）表示，亞航已獲得我國民航局A319/320/321neo維修認證，今年將持續擴大民機維修業務並對外招募人才。（圖／亞航提供）

展望商用民機後市，亞航表示，符合公司現有能量各型機型合計1,661架，分屬91家航空公司，自2018年起已拜訪超過43家新客戶；另外，因定翼機維修訂單週期長，新客戶成果可望於2020年開始展現，挹注公司營運表現可期。

依據財報，亞航公司2019年1至11月營收達35.71億，較去年同期成長49%，民機維修1至11月完工出廠87架次，已超過2018全年76架次，2019年民機維修數量逹100架次，較前年同期成長30%以上。

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