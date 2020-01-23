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大成董座韓家宇揪國宴主廚研發年菜　以「三無原則」傳承老菜復興

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▲大成長城集團近年轉投資欣光食品，請來國宴主廚曾秀保研發經典年菜。圖為蜜汁八寶飯。（圖／大成提供）

▲大成長城集團近年轉投資欣光食品，請來國宴主廚曾秀保研發經典年菜。圖為蜜汁八寶飯。（圖／大成提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節的年菜重頭戲豐儉由人，大成長城集團董事長韓家宇表示，為讓年輕一代能品嚐經典年菜，特別請來國宴主廚「保師傅」曾秀保一起開發年菜，無論是佛跳牆、獅子頭或是蜜汁八寶飯等手工菜，打出無添加味精、雞粉及防腐劑等「三無」原則，讓民眾能化繁為簡、輕鬆將年菜端上桌。

消費者對於團圓年夜飯的飲食習慣正在轉變，追求美味與便利的冷凍調理年菜市場年年成長，大成看準市場對於安心食材，無添加的飲食需求提高，近年轉投資欣光食品，積極擴大冷凍調理食品生產線，迎接年菜市場。

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▲大成長城集團董事長韓家宇看準市場對於安心食材，無添加的飲食需求提高，近年轉投資欣光食品，積極擴大冷凍調理食品生產線，迎接年菜市場。（圖／大成提供）（圖／大成提供）

▲大成長城集團董事長韓家宇看準市場對於安心食材，無添加的飲食需求提高，近年轉投資欣光食品，積極擴大冷凍調理食品生產線，迎接年菜市場。（圖／大成提供）

韓家宇說，為了讓年輕一代有機會品嚐中國經典年菜，欣光食品積極與老字號、老師傅合作，讓民眾在家準備年菜時，有冷凍調理年菜的助力，就能省下時間，多多與家人溫馨相聚。

大成請來國宴主廚「保師傅」曾秀保研發經典年菜，他十六歲走進廚房，跟著首席川揚大師王玉璋學習點心；進入亞都飯店，開始接觸湘菜與江浙料理，並前往香港天香樓，拜杭州菜大師韓桐椿為師，學得正宗的杭菜技法，升任飯店行政主廚，歷屆總統、企業名流都吃過保師傅做的菜，一肩擔起傳承經典年菜的重任。

▲台北濱江市場老字號「金龍號」的著名年菜金龍佛跳牆（圖上），過去受限於人手不足，年菜產量有限，將食譜與技術轉移給欣光食品，成功將經典滋味傳承下來。（圖／大成提供）

▲台北濱江市場老字號「金龍號」的著名年菜金龍佛跳牆（圖上），將食譜與技術轉移給欣光食品，成功將經典滋味傳承下來。（圖／大成提供）

像是台北濱江市場老字號「金龍號」的著名年菜金龍佛跳牆，過去受限於人手不足，年菜產量有限，將食譜與技術轉移給欣光食品，承襲家傳獨門配方，選用排骨酥、豬腳筋、水翅、金鈎蝦、魚皮、豬肋上排等數十種食材烹製，多年來高居銷售排行榜，這項合作成功將經典滋味傳承下來。

為了吃得安心，取得CAS以及ISO22000等多項國家認證，符合餐飲食品安全管制系統(HACCP)，SGS檢驗合格。欣光食品總經理詹金和表示，台灣因為歷史因素，包容中國八大菜系，希望將來有一天，台灣人製作的年菜和料理，也可以透過冷凍調理食品，讓美味台菜行銷國際。

▲欣光食品總經理詹金和表示，希望有朝一日台灣人製作的年菜和料理，也可以透過冷凍調理食品，讓美味台菜行銷國際。（圖／大成提供）

▲欣光食品總經理詹金和表示，希望有朝一日台灣人製作的年菜和料理，也可以透過冷凍調理食品，讓美味台菜行銷國際。（圖／大成提供）

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