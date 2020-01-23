豬隊友嘴饞「有賣雞骨條耶」　老闆神舉動笑翻萬人！妻秒糗炸：好想殺我老公

▲豬隊友嘴饞「有賣雞骨條耶」，害PO點餐糗炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

看錯菜單排字方向，好糗！一名人妻抱怨，日前買香酥雞來吃，老公興奮喊著要加點「雞骨條」，她上前點了一份，讓店員妹妹聽傻「我們有雞骨條嗎？」爆笑的是，老闆真的特地製作「隱藏版的雞骨條」，尷尬情境掀起萬名網友笑壞，「準備磨刀…滅口！」

台南一名女網友在臉書《爆廢公社》森77表示，日前全家逛街看到一間香酥雞攤販，點完餐後，嘴饞的老公忽然甜喊，「哇～他們有賣雞骨條耶！幫我叫一份吧！」 原PO不加思索便上前加點，「我還要一份雞骨條 30（元）的。」

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店員妹妹一聽卻傻住了，滿臉疑惑轉向老闆，問話「我們有雞骨條嗎？」驚覺不妙的原PO慌張看向看菜單，「有夠丟臉！」豬隊友竟把香酥雞、三角骨、薯條看成「雞骨條」，讓她超想鑽進地洞。

不久後，妹妹準備打包、收錢時，發現某一包綜合炸物，再度黑人問號反問「這是誰的？」老闆得意洋洋回應，「啊就雞骨條的啊！」當下，原PO尷尬莞爾一笑，心裡卻拼命咒罵「好想殺我老公！」

爆笑的是，老闆不僅沒戳破真相，還依照指示做出這份「隱藏版菜單」，似乎早已見怪不怪。文章一貼出後，掀起萬人笑瘋回應「香三薯，感覺好像很好吃」、「在我家附近耶，很好吃，老闆長得很酷！下次我也來買一份30元的雞骨條」、「厲害隱藏菜單都被你發現了！一份90元」、「老闆應該習慣了，應該不少人跟他喊雞骨條XD」、「三種都來一份，看老闆如此淡定，妳老公可能不是第一個」、「所以是三種各拿10元的份量嗎」。

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▲網友敲碗想吃香三薯！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



對此，原PO在留言串補後續，「我原本是幫小孩叫一份香酥雞（想說就小上海啊，還會賣什麼），誰知道我老公看完招牌很驚喜，跟我說，『哇～他們有雞骨條耶！看起來好好吃，幫我叫一份』，（我老公愛啃骨頭，他可能以為是像排骨酥帶骨的吧），所以我只買到一份香酥雞喔，我跟老闆說雞骨條取消，謝謝」。

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