花800元包牌CP值最高！威力彩投注秘訣報你知　提高中獎機率

▲台彩春節加碼開跑，不少人想買張彩券試試手氣，拚當頭獎幸運兒。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的農曆年節又到了，大家最期待的台彩春節加碼開跑，不少人躍躍欲試，期盼自己能成為下一位頭獎的幸運兒。不過，彩迷要如何買威力彩比較容易中大獎？投注站老闆建議，「800元包第二區」是最聰明的包牌方式，不僅能提高中獎機率，也不怕與頭獎擦身而過，也是彩迷一致認為CP值最高的買法。

威力彩基本玩法是選號分成2區，其中「第一區」的選號有01到38個號碼，必須從中任選6個號碼，並從「第二區」選號區的01到08個號碼，任選1個號碼進行投注。

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也就是第一區選6個號碼，加上第二區的1個號碼，即是投注號碼。

投注站老闆表示，每逢農曆春節，最多彩迷以「800元包第二區」的包牌方式買威力彩，也就是第二區採用包牌的方法，把01至08個號碼通通買下來，並搭配電腦選號第一區。合計買8注只要800元，藉此提高中獎機率，更是許多彩迷心中認為CP值最高的買法。

另一種方式則為「5600元包全餐」，投注站老闆指出，這種包牌方式很適合親朋好友、同事一起集資，就是將第一區38個號碼，選定7個號碼，同時搭配第二區全包8個號碼，做交叉排列組合，儘管投注金額會拉高至5,600元，不過中獎機率也能大幅提升。

不少彩迷好奇第二區全包的意義為何，投注站老闆透露，過去曾有人買威力彩，第一區6個號碼全中，而第二區卻沒有中，所以與頭獎擦身而過，為避免該窘境，若將第二區8個號碼全部包下來，比較保險。