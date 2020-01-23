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銀行發財水、發財米3大運用法　助你新年發大財

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▲▼發財水。（圖／資料照）

▲銀行發的發財水，民眾用對方法，可以讓你鼠年財運旺旺。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

民眾在放年假之前，是否已經領到銀行所發的發財米或發財水呢？許多銀行都標榜所發的發財米、發財水，都擺過金庫吸收金庫裡的「財氣」、「才氣」，讓領到民眾在新的一年裡可以好運旺旺來，財源滾滾。但是，沒有領到民眾也不用擔心，初一（25日）到各大財神廟也有發放發財水，一樣受到祝福與加持，讓民眾新的一年也可以好運旺旺來。

然而，銀行所發的發財米、發財水應該如何運用，才能讓發財米、發財水發揮最大功能，在金鼠年可以帶來好運氣？中華易經未來學協會創會理事長陶文指出，發財水有適宜的方位和擺放的時間，想要求財的民眾可以多多注意。

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一，擺放位置進門45度角或者西北方：陶文建議，最直接財位可以放在明財位或是玄關，明財位是進門45度角，明財位與玄關可以直接招財進來；另外也可以放在西北方，以利布局一整年的財運，可以選擇從現在放到元宵節。

假設職業性質偏向業務、公關等必須有絕佳人脈的工作，建議在家中或辦公室的文昌位準備一個金魚缸，先放入陰陽水；所謂陰陽水為自來水＋過濾水/煮熟水，再加一些發財水即可。另外，追求偏財的民眾，則可將拿回來的發財水，在空間內的東北方位養植綠色植物。

二，發財水擺放勿超過49天，發財米隨身攜帶49粒：陶文指出，發財水建議擺放七七四十九天之內，如果超過49天將會變成死水。另外，也可以在除夕當晚，將發財水用來煮飯，陶文指出，米在傳統代表財富，煮完米飯再吃完可以讓家人們都掌握擁有財氣。如果獲得銀行發的發財米，數出49粒用錦囊袋、絨布袋包起來，隨身攜帶一整年，以利提升財氣。

第三，買彩券隨身攜帶發財水，可添好運：假設尾牙春酒想要抽大獎，陶文指出，可以把發財水裝在水壺中，抽獎時候飲用發財水，增添發財氣息。假設過年期間要去買彩券，也可以帶一瓶發財水在身上，為自己添好運。

▼銀行年前也會發放發財米，也可以數出49粒隨身攜帶，提升一整年的好運氣。（圖／兆豐銀提供、示意圖）

▲▼兆豐銀外幣結匯，就送金庫加持發財米。（圖／兆豐銀提供）

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