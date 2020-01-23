春節金融服務不打烊！使用ATM5大攻略　資金需求不卡卡

▲財金公司提醒民眾使用ATM的5大事項，民眾在春節期間包紅包、買彩券，提現、轉帳不卡卡。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

農曆春節連續假期，銀行不營業，但在春節期間民眾難免要包紅包、買彩券等現金需求，怎麼辦？不用擔心銀行的ATM繼續運行，金融服務不打烊，延續銀行的服務，財金公司提供五大攻略，讓民眾在假期可以順利領現、轉帳、不被騙。

一，避開尖峰時間：根據財金公司的過往經驗，農曆春節ATM尖峰時間是春節假期前的小年夜與除夕（1月23日、24）的上午11點至下午2點；以及下午5點到晚上9點是最多人使用ATM，民眾如果有領現金的需求，可以避開交鋒時間，避免要排隊而耗時。

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二，提款、轉帳都有限額：這次假期長達7天，但是ATM提領與轉帳都有限額，以提款來說，各銀行也大不相同，每日累計可提領的金額大約是10萬元~20萬元之間，少部分銀行可提領金額最高可達30萬元。

轉帳也是有限額的，如果是非約定帳戶單次限額3萬元、每日累積也大約是3萬元；而約定帳戶則是200萬元，每日累計在200~300萬元。

三，防止異常情形，請民眾要保留明細：春節期間民眾使用ATM，假使發生扣帳未吐鈔等異常時，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向ATM裝設銀行洽詢。若無法獲得協助，也可撥打財金公司服務專線協助洽詢金融機構處理情況。

四，ATM貼有各銀行聯繫電話：民眾如發現ATM暫停服務或使用各項服務發生異常，可以根據ATM上張貼的緊急連絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。

五，使用ATM注意，小心被詐騙：近來ATM詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾，不要依照他人指示持金融卡操作ATM，或應先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，加強注意、小心上當、防範歹徒詐騙，保障財產安全。