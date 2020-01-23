陸「2019十大國產武器」出爐！　山東艦、東風-41均上榜

▲山東艦。（圖／翻攝自中國軍網）

記者蔡儀潔／綜合報導

從4月海上閱艦式、雙十閱兵，到首艘國產航母山東艦服役以及一系列演訓活動，今年大陸國產武器裝備表現活躍。《環球時報》舉辦了「燃爆2019的十大國產武器」評選活動，開放網友票選，結果也已出爐，排名第一的就是山東艦。

根據評選結果，首艘國產航母山東艦以21633票，位居第一，其次是東風-41洲際導彈，票數為21011票，接著為獲得17740票的東風-17高超音速導彈、有16432票的殲-20隱形戰鬥機以及新型戰略核潛艇。排名後五位分別是「巨浪-2」潛射洲際導彈、首艘兩棲攻擊艦、萬噸大驅、東風-100/長劍-100巡航導彈、轟-6N國產新型遠程戰略轟炸機。

▲東風-41型洲際戰略核導彈。（圖／記者任以芳攝）

從十大國產武器的軍種佔比來看，海軍裝備佔了「半壁江山」；火箭軍緊隨其後，有3型裝備入圍；空軍則有2型裝備受到青睞。這個結果體現不同類型國產武器，在大陸網民心中的地位，同時大致體現了本年度國產武器裝備的受關注程度，和對國家安全的作用。

值得關注的是，陸軍以及陸戰裝備無一入圍，實際上，其中一些陸軍裝備的技術含量也非常高，譬如直-20直升機。作為一種10噸級通用直升機，它對陸軍航空兵的發展將起到很強的助推作用，而新型步槍、箱式遠程火箭炮和15式輕型坦克在國際同類裝備中性能靠前。

報導指出，影響網友選擇的原因，主要是因為從近些年的國際武裝衝突，和裝備發展趨勢來看，地面裝備被戰機、導彈等搶了風頭。大陸國防部新聞發言人吳謙在點評2019國產裝備發展時表示，中國基本建成了功能完備、要素齊全的現代化武器裝備體系，而且中國發展裝備不針對任何國家和特定目標。