他開心買房要入住！　等了6個月「開鎖」…床底「盒藏女木乃伊」嚇爆

▲房屋示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

印度男子拉結普特（Ramvir Singh Rajput）先前買下了一間屋子，不過就在他要搬入重新裝潢時，卻發現門遭到反鎖打不開，在申請了近6個月的時間之後才順利進入；但就在清潔工進入屋子內打掃時，意外的發現房內有一張床舖，而底下竟然藏著一個盒子，裡頭竟是一具「變成木乃伊」的女性屍體。

綜合外媒報導，拉結普特在2018年7月時，購買了這間位於印度中部城市博帕爾的公寓，這間房子的前主人在失蹤之前，曾經要求更多的時間清空房子，沒想到就再也沒有消息了，而房門也遭到鎖住，導致拉結普特就算成為新主人，也無法進入。

在經過數個月後，拉結普特終於獲得許可，拿到複製的鑰匙進入房子內打理，而他所請來的清潔工進房之後，卻驚訝的發現一具女性、已經變成木乃伊的屍體，被放置在床下的一個盒子裡面，場景嚇壞了所有人。

報導中指出，警方在經過調查之後發現，這名女子就是房子的原主人維米拉（Vimla Shrivastava），她是一名患有殘疾的女子，並與兒子阿米特（Amit）住在一起；據推測，維米拉已死亡6個月以上的時間了，但屍體被包在毯子跟床墊裡，所以並沒有腐爛，而不管她是自然死亡又或者是被謀殺，嫌疑最大的人被認為是阿米特，其精神狀態似乎不太穩定，被當地政府稱為「精神錯亂」。