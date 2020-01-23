巨大「橘色蛛蜂」拖走大蜘蛛...專家曝殘忍目的　網笑：這裡不意外

▲澳洲網友發現巨大橘色蛛蜂。（圖／Reddit）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲一名網友日前在自家附近看到一隻巨大的橘色蛛蜂正咬著另一隻大蜘蛛，由於兩隻動物的體型都很大，視覺相當震撼。網友將照片PO上網路論壇「Reddit」，讓許多網友都感嘆不已，更有不少人調侃，這種畫面果然只會出現在澳洲。



這名網友住在雪梨的郊區布朗特（Bronte），日前在家中發現這隻巨大的橘色蛛蜂（orange spider wasp，學名Cryptocheilus bicolor），而且橘色蛛蜂還拖著一支比自己體型大一些的巨蟹蛛（Huntsman spiders），似乎是牠的獵物，畫面超驚人。

其實這是橘色蛛蜂的天性，他們會先透過毒刺麻痺獵物，接著鑽進蜘蛛體內產卵，寶寶孵化後就會以蜘蛛為食。雪梨大學生命與環境科學學院副教授霍屈里（Dieter Hochuli）表示，其實橘色蛛蜂相對很溫馴，只有在被激怒的時候才會攻擊，而每年年底的時候是牠們常出沒季節（澳洲是夏天氣候）。



霍屈里指出，橘色蛛蜂其實是很酷的生物，雖然這樣的天性聽起來有點殘忍，但是讓人印象深刻，不過，如果真的碰到了，千萬不要去激怒牠們，「他們的刺真是非常痛的，所以最好是不要招惹牠們」。

橘色蛛蜂是澳洲的特有種，長度最多可達3.5公分，而巨蟹蛛是是熱帶地區常見的蜘蛛，澳洲、非洲、亞洲、地中海地區和每周都有牠的蹤跡。