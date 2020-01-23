拍YouTube影片批咖啡「喝起來超噁」　美星巴克員工遭開除

▲米洛教觀眾自己在家泡咖啡。（圖／翻攝自youtube／abbe lucia）



記者丁維瑀／綜合報導

美國密西根州21歲的米洛（Abegael Milot）曾任職星巴克，喜歡拍片的她，也透過頻道介紹如何泡出好喝飲品，不過，她在影片開玩笑說其中一款飲品喝起來像「屁股」後，卻遭到公司解僱。星巴克一名發言人則說，是因為偷竊與其他理由才會開除米洛。

美媒Buzz Feed News報導，米洛2019年12月在YouTube上傳影片並寫道「因為我的頻道，我被星巴克開除了」。她表示，經理看過她的影片，對於她形容其中一款咖啡Pike Place Roast的味道喝起來超噁心，公司感到壓力很大。

米洛去年10月上傳影片，當時她告訴觀眾如何在家自製受歡迎的星巴克飲品，她一度建議大家自己泡杯熱咖啡，「如果想要我說實話，Pike roast就像是屁股一樣，不好。」她接受採訪時表示，事後星巴克一名人員提到她的影片，質疑她「為何要這樣說」，她只是在開玩笑，那是她與粉絲交流的方式，然而公司不能理解她的幽默感。

起初，米洛並未預想到這段影片會如此受到討論，最後還是接受公司開除她的決定。粉絲得知消息時則紛紛給予鼓勵，有人就寫道，批評公司與其產品是不太好，但因為這樣就解僱員工也並不公平。

不過，星巴克高級經理門德斯（Jory Mendes）透過聲明表示，開除米洛，是考量到她偷竊與其他原因。對此，米洛回擊這跟她的認知有很大落差，她推測，或許跟另一支影片有關，當時她拿出星巴克的糖漿，還對著鏡頭開玩笑說「噓，你沒有聽到！」

米洛說明，星巴克的員工本來就能獲得免費飲品，在當下她也得到糖漿，並沒有偷竊。遭到開除後，她一度非常焦慮，值得慶幸的是，後來她又找到另一份工作，新公司甚至允許她在店內拍影片，鼓勵她更有創意。