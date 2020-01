駝鹿屍體「肢解、去骨、絞碎」　阿拉斯加高中生體驗狩獵傳統文化

▲阿拉斯加丘吉亞克高中(Chugiak High School )老師梅森(右)示範肢解駝鹿肉。(圖/免費圖庫CC0、Twitter@ChugiakHS)

記者吳美依/綜合報導

美國阿拉斯加州的丘吉亞克高中(Chugiak High School )學生體驗了一堂難忘的文化傳統實作課程。「發現世界專題」老師梅森(Brian Mason)擁有「文化教育收穫許可證」,他將狩獵來的駝鹿(Moose)帶到班上,讓孩子們親手學習去骨、肢解動物的生活技能與解剖學知識,並實際體驗阿拉斯加傳統文化。

2019年12月10日,梅森將一頭死去的駝鹿載到班上,首先上了一堂簡單的動物解剖學課程,接著讓孩子們戴起手套,拿刀子去骨、肢解並加工。綜合《安克拉治每日新聞》、《阿拉斯加星報》報導,梅森示範如何把駝鹿的蹄從腿上折斷,他警告等等會發出「啪」的一聲,可能令人感覺不適,有些孩子聽見以後果然露出侷促不安的神情。

Nature in the classroom: Students in Brian Mason’s class at #Alaska's #Chugiak High School didn’t ace their big test last week. They butchered it. @ChugiakHS https://t.co/NIIuVwDNEl pic.twitter.com/mdvAZk8cdF — TNC Alaska (@nature_AK) December 16, 2019

學生麥克連一開始感到畏縮,但很快就能熟練地分離肉與骨頭,「一旦你更投入,就更容易處理。」愛德華斯說,「與其它課程相比,我們做了許多更有互動性的事情,比起只在紙上學習更有趣。」杜伯森表示,大家都知道,老師讓他們使用鋒利刀具是一種信任的表現,「我們是來學習的,不會做些愚蠢的事情。」

A Chugiak High teacher hunted a moose and brought it to school. Then things got interesting. - Anchorage Daily News https://t.co/fyfSOuKWj6 pic.twitter.com/PWf3ZgITQc — Feedy (@uwfeed) December 15, 2019

學生們專注地處理脂肪、肌腱、骨頭、毛髮與其他殘骸,將大約200磅(大約90公斤)的駝鹿肉絞碎並裝袋,一部分當作課堂的晚餐佳餚,剩餘的捐給慈善機構。

梅森持有「阿拉斯加漁獲狩獵部門」批准的「文化教育收穫許可證」(Cultural Educational Harvest Permit),被允許為了教育目的狩獵。他說,因為近日降雪條件不足,花了三個周末才在柳樹(Willow)地區附近的沼澤地射到這一頭年輕的駝鹿。

據了解,狩獵動物有所限制,必須是沒有角且成年的個體,不能獵捕帶著幼子的母駝鹿,事後必須提交報告,交代動物的年齡、性別、具體狩獵地點、獵人姓名,30天內要再提交另一份報告,詳細說明教育或文化專題活動的內容細節。

Most-read on ADN pretty much all day: Moose-butchering class at Chugiak High https://t.co/v6d6dDZdzm pic.twitter.com/CiIx8UyPRk — David Hulen (@davidhulen) December 16, 2019

梅森坦言,一開始很擔心學生的反應,但孩子們「全都超級安全又負責任,老實說,我不確定一些學生如何面對處理動物屍體的過程,這對於有些學生而言,可能是個不愉快的經驗,但是他們真的很讓我驚艷。」他認為這次課程非常成功,「我與整個『發現世界專題』(World Discovery Seminar)要強調的是體驗性學習……我認為有一些經驗無法從課本學到。」

「阿拉斯加漁獲狩獵部門」的生物學家史皮維(Tim Spivey)說,每年會發放30份至40份許可證,授予對象多是學校與城鎮,狩獵動物大部分是駝鹿,少數馴鹿、黑熊或山羊,但批准條件非常嚴格,必須提出一套教育專案計畫,狩獵不得造成族群數量顯著減少,也不能影響其他獵人狩獵的機會。他說,當地的狩獵採集文化傳統與實踐得以被傳遞下去,「對於阿拉斯加意義重大。」



