土星衛星「泰坦」地貌像地球　表面甲烷湖泊、冰冷山丘

▲土星最大一顆衛星「土衛六」，又被稱為泰坦。（組圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

科學家發現，在土星的諸多衛星中，其中最大的一顆衛星泰坦（Titan，又稱土衛六）上擁有大片平原，還有由冰冷有機物質形成的沙丘，以及由液態甲烷組成的湖泊。此外，泰坦表面與地球表面相似，同樣有許多作用力共同鑿刻的痕跡。

法新社報導，加州理工學院（Caltech）學者羅培斯（Rosaly Lopes）領導的團隊指出，泰坦上能夠觀察到的特徵，從地質學角度看來，是太陽系當中最多樣的。

科學家自《自然天文學》期刊刊登的一篇文章中提到，「儘管地球與土星在地質、溫度、重力場等各方面存在差異，但兩者許多表面特徵是相似的，可認為是同一地質過程的產物。」

科學家說，利用卡西尼號探測器傳回的雷達和紅外線數據，研究團隊已經可以測繪出泰坦上許多空白處。卡西尼號於2017年以撞擊土星的方式，結束其20年探測任務。

學者表示，泰坦上的沙丘與湖泊相對而言較為年輕，而山地則顯得較為古老。據稱，泰坦表面由沉積物堆積而成，並呈現明顯的緯度變化，例如沙丘地形位於赤道，平原地形位於中緯度，而湖泊則位於兩極。

就如同地球表面一樣，泰坦表面也有撞擊坑存在，以及液體或氣體造成的侵蝕現象。另外，泰坦表面會下甲烷雨，還有板塊運動和火山活動的現象。甲烷在低溫下會以固態、液態或氣態存在，循環方式類似地表上的降雨，落下後形成河流或湖泊，蒸發後又形成雲層。巴黎-薩克雷大學（Paris-Saclay University）研究小組成員勒加爾（Alice Le Gall）表示，泰坦是地球以外唯一已知擁有液態物質的天體。