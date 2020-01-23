氣候如何變遷？紐約又發現「最古老森林」　能反推現代暖化

▲紐約又發現最古老森林，現代森林出現的時間可能比過去預估得更早。（圖／翻攝自YouTube／BinghamtonUniversity）



記者王致凱／綜合報導

科學家近期再度於紐約州發現一處古老森林遺跡，其歷史可追溯到3.85億年前，堪稱為森林化石，且很可能是世界上已知最古老的一片森林。科學家認為，透過這片森林，有助於幫助人們了解森林與氣候變遷之間的關聯性。

研究人員在紐約州開羅鎮（Cairo）的森林化石遺址中發現廣泛根系，顯示出泥盆紀時期的葉子和木頭，歷史比過去發現的吉爾柏亞林地（Gilboa）還早了200至300萬年。在此之前，世界最古老的化石森林於同在紐約州北部卡茨基爾地區（Catskills）的吉爾柏亞林地被發現，兩地距離僅40公里。

研究小組將研究成果發表在「當代生物學」（Current Biology）期刊，研究作者、紐約賓罕頓大學（Binghamton University）生物學教授史坦（William Stein）表示，世界上第一座森林出現在泥盆紀時期，由於原始森林的出現，讓地球環境出現許多「戲劇性」變化，從此世界再也不一樣。

科學家在此地發現與吉爾柏亞林地相同的原始樹種始籽羊齒屬（Eospermatopteris）遺跡，不過科學家也在新林地發現另外2種不同種類的樹木，包括古蕨屬（Archaeopteris）和石松（Lycopsida）類植物，後者可能是第一次被發現曾生活在泥盆紀時期。

史坦表示，研究這些樹木，有助於了解在當時大氣二氧化碳濃度下降、氣溫降低的情況下，樹木是如何生長的，並且或許能藉此反推如今氣候暖化和森林砍伐的關聯性。