不斷更新／再奪8命！新型冠狀病毒新增至17死　其中有「華南市場」海鮮店老闆

▲武漢肺炎增至17死。（圖／翻攝自央視）



記者邱茀濱／綜合報導

【22：50更新】

經大陸國家衛生健康委員會確認，河北省出現首例感染新型冠狀病毒肺炎的確診病例。目前，患者正在醫院隔離治療，病情還算平穩。另一方面，《新京報》報導指出，此次官方通報的第2例死者，生前是「華南海鮮市場」海鮮店的熊姓老闆。

【22：45更新】

據《環球時報》報導，大陸全境感染「新型冠狀病毒」肺炎確診已達543例，湖北省另奪17命。

武漢肺炎狂虐！湖北省人民政府晚間召開記者會指出，截至晚間8點，全省累計報告新型冠狀病毒感染病例已達444例，死亡人數新增8例，共17例。

綜合陸媒報導，武漢市政府22日發布最新公告，各公共場所應當要求進入的顧客配戴口罩，並在入口處設置清新可見的提示，同時對未戴口罩及不聽勸阻的人士依法處理。據悉，構成違反治安管理行為的市民，將由公安機關依法予以處罰；構成犯罪的民眾，則依法追究刑事責任。

武漢市政府實施範圍包括：賓館、飯館、旅店、酒店、招待所、咖啡館、酒吧、茶座；公共浴室、理髮店、美容店；影劇院、錄像廳（室）、遊藝廳（室）、舞廳、音樂廳；體育場（館）、游泳場（館）、公園；展覽館、博物館、美術館、圖書館；商場（店）、書店；候診室、候車（機、船）室、公共交通工具；其他人群聚集的公共場所。

此外，為防疫情進一步擴散，武漢市即起實施進出城道口重大疫情排查防控工作，在各區設置全天候檢測站，依法依規對過往車輛及人員進行疫情排查，力保「不漏一車、不漏一人」。