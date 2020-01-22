景氣回溫推升消費需求　今日新台幣最高發行額達2兆7,932億元

▲ 央行發行局長施遵驊。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

今（22）日為農曆春節前最後一個營業日，央行發布資料，今日新臺幣最高發行額為2兆7,932億元，較去（108）年之最高發行額2兆6,175億元增加1,757億元或6.71%。

發行局長施遵驊指出，景氣情況改善讓民間消費需求增溫，昨ㄖ主計總處公布108年第四季經濟成長情況，從3.04%調升為3.38%，全年成長率也從2.64%調升到2.73%，皆比原來預期要好，反映在通貨需求上就是民間消費改善，民間消費數據從2.35增加0.59百分點到2.94。

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施遵驊表示，除了景氣改善刺激民間消費需求增加之外，選舉完民心已定，也對促進消費有幫助。

通貨需求增長除了有民間消費需求這項因素外，也與股市表現以及春節假期有關。施遵驊表示，第一季台股表現優異，讓通貨需求增加；另外，今年有連續7天的春節假期，金管會與央行要求全台3萬台ATM不可缺錢，也讓各銀行備足現金，以免民眾領不到錢，這也是通貨發行增長重要因素。

另一方面，央行發行之鼠年紀念套幣銷售量也來到9萬6430套，銷售率已達87.66%，施遵驊表示，年後也歡迎有興趣的民眾購買收藏。

▼ 鼠年生肖紀念套幣。（圖／記者徐斌慎攝）