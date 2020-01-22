「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

▲鴻海愛心嘉年華。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華今（22）日在員工眷屬抽獎時，發生意外插曲，創辦人郭台銘偕同夫人曾馨瑩上台加碼，先送出10個百萬紅包，接著加碼3個250萬大獎，但要求要在場員工才能領，結果抽到一位趕搭高鐵的員工，由於不在現場，錯失250萬大獎的中獎資格。其他得獎者中，有位自武漢返台員工被抽中，雖然沒有到場，但因配合公司自主管理無法出席，因此幸運得到250萬元。

鴻海今年尾牙由董事長劉揚偉主持，並在員工眷屬獎抽出200個10萬紅包後，大方加碼200個10萬紅包，而創辦人郭台銘更是一路往上加碼，共送出10個100萬紅包、3個250萬紅包，以及最大獎500萬紅包2個，總獎金達6750萬元。

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首先夫人曾馨瑩順利抽出10個百萬紅包，接著在張菲鼓動之下，郭台銘再喊出3個250萬，沒想到抽完第2位後沒有人上台，結果傳來該位同仁正在搭捷運趕高鐵前往高雄，意外錯失250萬大獎，更讓郭台銘當場笑說「沒辦法，現在高雄問題比較多」。

但是抽到第3位250萬得主的時候，同樣沒有人上台，馬上有人喊說這是武漢返台員工，因為集團防疫作業，而被要求在家參與尾牙直播，郭台銘則霸氣提到要為這名同仁保留中獎資格，並強調為了不要增加感染風險，武漢的同仁要保留。

最後郭台銘更是喊出最大獎500萬元，而且要抽出2位幸運得主，結果抽中前面4個都不在場，一直到重抽第5位才順利抱回500萬元大獎，其中一位員工更在上台時掩不住喜悅地表示自己要把這筆錢存起來。