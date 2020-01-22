永慶房屋尾牙超霸氣　席開5百桌邀六千人狂嗨

▲房仲尾牙最大場，永慶房屋抽千獎還送汽車。



圖、文／永慶房產集團提供

房仲尾牙最大場尾牙宴來了！房仲第一品牌永慶房產集團2019年績效持續領先，再度傲視同業。為感謝同仁一路支持與努力，全台接力舉辦10場尾牙、席開1800桌，超過2萬人參與，總獎金及獎品價值突破千萬元！其中，壓軸場在1月22日於南港展覽館舉辦，席開500桌，不僅邀請同仁，更邀請眷屬同歡，預計將有6千人共同圍爐。



回顧房市在2015年下半年反轉向下，而永慶房產集團逆勢成長，店數市占自2015年28.6％攀升至去年的36％，全台店數更突破1100店，在21個縣市店數市占穩居第一；展望2020年更設下新展店180家，店數市占突破4成的目標。





▲今年重金邀請女神Hebe、周湯豪、八三夭、張若凡、蕭秉治，與員工及眷屬超過6千人同歡。

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摸彩活動享千份獎項 最大獎汽車一台



永慶房屋尾牙宴不僅備有千份獎項，最大獎是豪華汽車一部；並重金邀請女神Hebe、周湯豪、八三夭、張若凡、蕭秉治輪番開唱，抒情歌曲加上動感舞曲讓同仁大飽耳福。尾牙宴一開始，永慶房產集團孫慶餘董事長率高階主管群感謝同仁的付出，也祝福所有同仁生活及事業皆圓滿；並重申要做房仲業的良心，勉勵同仁持續落實「先誠實再成交」的精神，保障消費者權益、捍衛居住正義!！

▲孫慶餘董事長重申要做房仲業的良心，勉勵同仁持續落實「先誠實再成交」的精神。

發掘每位同仁長處 每位都是明星球員



尾牙宴下午舉辦的「年度超越顛峰業績競賽頒獎典禮」，是永慶房屋同仁最期待的榮耀殿堂，連續兩年帶領大安區拿下區域冠軍的簡國維協理，在永慶房屋服務超過15年，歷經經紀人、店長、區主管等歷練，將不同階段遇到的大小難題都化做養分，善用自身經驗引領同仁跨出工作滯礙。談到帶人，簡國維說：「每個同仁的優點都不一樣，當主管最重要是找出同仁的優點，並將同仁放在對的位置，讓他盡情發揮、累積自信，對團隊產生向心力。每位夥伴各司其職，發揮最大效能，團隊績效一定蒸蒸日上！」



▲簡國維協理連續兩年帶領同仁獲獎，從孫慶餘董事長手中接過獎座。



2020年持續領航 雙北永慶房屋再新展30店



永慶房屋吳良治總經理說明：「2019年六都全年建物買賣移轉棟數明顯回溫，較2018年成長近10%；以六都建物買賣移轉棟數推估全台交易量，全年有望突破30萬棟。而今年總統大選已底定，展望2020不確定因素減少，預估房市回歸供需基本面，以自住買盤為主，買氣難有爆發性擴量，預估房市交易呈現「持平或小幅增加」格局。

永慶房屋今年將穩健擴點，預計雙北市再新展30家店，房市持續回溫也增加求職者加入的意願。根據永慶房屋內部統計，年前三周，安排面試者已超過百位，比往年成長約2成左右，其中更有7成比例是目前仍在職中，也明顯感受到鼠年求職者較往更積極。



吳良治總經理也分享：在永慶房屋獨有的「策略」、「系統」及「團隊」三大優勢加持，及『保障前九個月每月五萬元』、『彈性工作8小時』、『師徒達人制』等職場優勢，期望每位同仁都能在永慶房屋永續發展，實現錢多、事少、離家近的夢想。」





▲房仲最大永慶房屋尾牙宴，提供千份獎項，其中最大獎是一部汽車。



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