股市維持高檔　12月證券劃撥存款餘額續創高

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（22）日公布108年12月金融情況，M1B年增率、M2年增率分別下降為7.44%及4.12%，主要受活期儲蓄存款成長減緩之影響。

央行官員表示，年增率稍減主要是民眾在年底收到獎金後會做理財配置，資金從活存跟活儲轉到類定存保險商品或投資。但下降幅度很小，主要是因12月放款和投資仍是增加，外資也淨匯入38.38億美元。

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12月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.86%及0.18%；累計108年M1B及M2平均年增率分別為7.15%及3.46%。

準備貨幣日平均數為4兆2,878億元，較上月增加698億元。其中，流通中通貨增加377億元，金融機構存放央行準備金增加321億元。108年12月日平均準備貨幣年增率為7.08%，較上月之6.7%上升0.38個百分點；108年全年準備貨幣平均年增率為6.42%，較上年之5.61%為高。

▲ 108年12月金融情況。（圖／中央銀行）

根據央行統計之全體貨幣機構存款數據顯示，12月活期性存款以及證券劃撥存款餘額續創新高，官員指出，12月股市表現仍佳，股價指數也維持在相對高點，證券劃撥存款餘額續增。

而在外匯存款稍減部分，官員指出，應是企業支付貨款跟年關有資金需求，或是與匯率、理財配置、年終調度等因素相關，而其中滿多是企業支付貨款。