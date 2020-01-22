益高投顧被抓到挪用公司資金　金管會撤照、解職董座3年禁回金融圈

▲益高投顧挪用公司資金，以及多項缺失，金管會最終廢止營業許可，並解除李姓董事長、張姓董事職務。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布最新裁罰案，益高投顧因挪用公司資金，以及爆出多項缺失，金管會最終決議廢止營業許可，並解除李姓董事長、張姓董事職務，且3年內禁止回鍋金融圈，也是近3年來第2家被撤照的投顧。

金管會證期局表示，益高投顧有6大缺失，依投信顧法第103條第5款規定，廢止益高投顧營業許可，並依同法第104條規定命令益高投顧解除行為時張姓董事、李姓董事長職務。

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首先是益高投顧將公司資金移作他項用途，以及相關帳載內容有虛偽或隱匿的情事，違規情節重大，顯然已無法健全經營，再者是李姓董事長在任職益高投顧的總經理及業務人員期間，同時擔任其他公司的董事、董事長。

第三是公司未兼營期貨顧問事業，但研發的APP軟體，卻發現有提供近月份台指期顧問服務，其顧問畫面內容包含30分操作週期的方向、觸發價及多空轉折價等資訊。

第四是未申報前任董事長相關訴訟案件；第五是辦理公開說明會未有錄影及錄音紀錄存查，第六是與客戶簽訂的委任契約，以證券投資顧問服務為贈品。

金管會證期局指出，益高投顧在2016年成立時，登記時資本額不實，也就是成立之初就有違法的事實，到了2018年投信顧公會進行例行性檢查時，發現該公司有6大缺失，因此決定祭出裁罰，這也是繼2016年聯華投顧被撤照以來，再度撤銷一家投顧公司的執照。