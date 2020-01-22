日本口罩訂單暴增3倍　趕農曆新年前生產完再放假

▲專家呼籲民眾出門都要戴上口罩避免感染。（示意圖／記者林敬旻攝）



實習記者周依儒／綜合報導

大陸新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例持續增加，國內外民眾在外出時也開始戴上口罩，就怕被病毒傳染到，最近各地也開始傳出商店架上口罩被搶購一空的消息。日本生活用品製造商Iris Ohyama也因為接獲日本國內大量增加的口罩訂單，而趕在農曆新年前兩天加班生產。

根據NHK報導，Iris Ohyama公司總部在日本仙台，工廠卻是設中國大陸，原本因應中國農曆春節，要從明天（23日）小年夜開始連續放10天假，由於武漢肺炎的清況在這幾天嚴重加劇，日本國內的口罩訂單暴漲，Iris Ohyama也得趕在今天製造並運回日本。

據悉，因為春天開花後也會導致一些有些人花粉症發坐，因此日本口罩訂單會增加的時機通常在春天，但這兩天口罩的訂單卻比前幾天激增3倍，就算和去年的流感相比，今年的訂單也增加了2倍。

▲疫情擴大的關係，也造成口罩訂單激增。（圖／記者謝承恩攝）



Iris Ohyama公司的負責人表示，雖然被突然增加的訂單嚇到，但他們一定會盡力趕生產，確保即使之後疫情更嚴重的話，公司也有足夠的口罩庫存量可以供應給民眾。

由於疫情逐漸擴大，政府單位和專家紛紛呼籲出門一定要戴上口罩，但也有許多人擔心會不會造成口罩搶購一空，行政院院長蘇貞昌表示，台灣目前除了目前商店架上的以外，已經另外備好4400萬個外科口罩、193萬個N95口罩，會視情況釋出，因此民眾不需要恐慌，也不用囤積。