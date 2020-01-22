去年平均失業率3.73%　主計總處對今年失業率看法相對保守

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布108年度失業率調查結果，12月失業率3.67%，月降0.06個百分點；經調整季節變動因素後之失業率3.72%，月降0.01個百分點；全年失業率平均為3.73%，年升0.02個百分點。

根據調查顯示，12月勞動力人數為1,197萬人，較上月減少3千人或0.02%，較107年同月則增5萬4千人或0.45%。108年勞動力人數平均為1,194萬6千人，較上年增加 7 萬 2 千人或 0.60%。12月勞動力參與率為 59.22%，較上月下降0.03個百分點，較上年同月則升 0.13 個百分點。

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而108年勞動力參與率平均為59.17%，年增0.18個百分點，是自98年金融海嘯以來，勞動力參與率已連續 10年上升，增幅介於 0.08～0.18 個百分點間。但按教育程度別觀察，仍以大學程度失業者平均5.3%最高，高中職為3.51%，研究所則為2.93%。

若以年齡層來看，去年15到19歲失業率平均為9.22%，20至24歲者12.27%，較2018年分別上升0.76個及0.29個百分點，原因是多為初次尋職，且處職場調適階段，導致失業率較高。

對於今年的整體失業率的展望，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，通常不太會針對失業率進行預測，主要還是要看整體經濟情勢，與企業用人情況而定，但能確定的是季節性因素是不變的。

至於世界其他主要國家失業率，法國8.4%、加拿大5.6%、英國3.7%、南韓3.6%、美國3.5%、香港3.2%、新加坡2.3%、日本2.2%。