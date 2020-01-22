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簽氣候協議又投資石化業　環團批：金融集團虛偽

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▲▼環團遠足長征瑞士達沃斯世界經濟論壇。（圖／路透）

▲環團遠足長征瑞士達沃斯世界經濟論壇。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

國際環保組織「綠色和平」於今年瑞士舉辦的達佛斯（Davos）世界經濟論壇開幕時表示，在2015年簽署的巴黎氣候協定後，全球幾間大型金融機構仍持續投資石化業者超過1.4兆美金，此行為被評為「虛偽」的表現。

綠色和平執行董事詹妮弗(Jennifer Morgan)指出，世界經濟論壇的使命是要「改善世界狀況」，但參與會議的機構未達到這一個目標，這些金融業者儘管瞭解環境及經濟上的威脅警告，並聲稱要拯救地球，但實際上卻為了短期利益而忽視警告。她批評這些金融機構都是「只想賺錢的偽善者」。

▲漁港,東港,空汙,工業污染,林園石化工業區,石化工業,空氣污染。（圖／記者謝婷婷攝）

▲根據綠色和平組織的調查，許多金融業者向石化業者提供1.4兆美元的經濟援助。（圖／記者謝婷婷攝）

根據綠色和平組織的調查，2015年後超過24家知名金融業者向石化業者提供1.4兆美元的經濟援助，但在大眾日漸關注氣候問題及越來越常發生極端氣候之後，一些金融機構開始提出一些令人鼓舞的方案，包含綠色債券及可再生能源的融資。

根據巴黎協定要求，各國需要迅速且大量降低造成地球暖化的碳排放，把全球升溫限制在「大幅低於」攝氏2度。而在此議題上扮演領頭角色的聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）表示，巴黎協定更安全的上限是升溫不超過攝氏1.5度，若想更有機會達成這個目標，2030年前，石油與天然氣消耗量就得分別減少37%與25%。

但隨著全球能源需求持續增加，碳排放逐年升高，國際能源協會（International Energy Association ）表示，化石燃料公司總支出僅有0.8%用於再生能源的投資。

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