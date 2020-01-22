嫉妒同事太美！　27歲小模「怒丟玻璃杯砸臉」害她噴血縫90針毀容

▲ 米爾卡被打到毀容。（圖／翻攝自YouTube／Milka & Mari Negócios Imobiliários）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名27歲模特兒擁有美麗的臉蛋和傲人的身材，在伸展台上自信的模樣吸引許多粉絲，但她長期嫉妒一名同為模特兒的同事，在一場聚會上狠狠將酒杯砸到對方臉上，導致她縫了多達90針，恐怕留下終生難消的傷疤，職業生涯也受到影響。

33歲模特兒米爾卡（Milka Borges）11日在聖保羅一家高級會館出席聚會，排隊等著上廁所時，27歲模特兒菲蘭達（Fernanda Bonito）和男友及保全一同走進廁所，突然拿起男友手上的玻璃酒杯，直直扔向米爾卡臉上。

米爾卡說明，「她假裝沒看到我，狠狠推了我一把，接著揪住我的頭髮還緊抓我的手，扯下我的項鍊後抓傷我，然後和男友及保安走進廁所，拿起男友手裡的厚杯子丟到我臉上。我沒有辦法保護自己。」

米爾卡的臉部當場流出大量血液，「因為太過驚嚇，我沒有意識到事情的嚴重性，直到我看到大量的血噴出。隊伍中一名女孩說她是保健人員，將我安置在一個小房間裡，防止對方再來打我，並告訴我要趕緊去醫院，因為我流了很多血。」

事後米爾卡接受3次手術，臉部縫了90針。這起案件曝光後在網路上引起公憤，菲蘭達則不斷低姿態道歉，「我真的很後悔。雖然我也受傷了，但我不想為她帶來任何傷害和痛苦。」巴西警方已經著手調查，菲蘭達很可能被判刑入獄。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。