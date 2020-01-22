5G需求、農曆年前備貨帶動 12月工業生產指數117.11「創史上新高！」

▲經濟部今（22）日公佈2019年12月工業動向指數為117.11，年增5.99%，不僅連續第二個月正成長，更創歷年單月新高。圖為經濟部統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（22）日公佈2019年12月工業動向指數為117.11，年增5.99%，不僅連續第二個月正成長，更創歷年單月新高。

經濟部統計處今天舉行最新工業生產統計發佈記者會，副處長王淑娟指出，受惠於5G 行動通訊及高效能運算強勁需求、廠商持續擴增國內產能，以及農曆春節年前備貨效應，108年12月份製造業生產指數118.79，創歷史單月新高，年增6.37%，為107年11月以來最大增幅。

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在資訊電子產業方面，108年12月電子零組件業年增11.17%為主要貢獻來源，其中積體電路業年增12.79%，主因5G 布建加速，高效能運算需求強勁，帶動半導體高階製程產能滿載；液晶面板及其組件業則因TFT-LCD 面板續呈減產，年減7.90%。

電腦電子產品及光學製品業年增24.52%，為連續第15個月二位數成長，主因手機多鏡頭規格訂單成長，加上交換器、路由器、筆電等廠商擴增國內產能，產量續增所致。

傳統產業中，機械設備業、基本金屬業及化學原材料業，分別年減11.39%、8.69%及1.36%，主因全球經濟成長平疲，壓低市場需求，惟減幅隨美中貿易爭端略見和緩、國際原物料價格回升，已出現收斂跡象。

另外，汽車及其零件業則因農曆年前傳統購車熱潮發酵，改款新車上市熱銷，以及外銷市場回暖而顯著增產，汽車零組件同步走高，加上比較基期低，致年增率達15.71%，創106年3月以來最大增幅。

展望未來，經濟部表示，中美貿易談判初獲進展、原物料價格反彈，有助於消弭市場觀望氣氛，加上國內公共工程及臺商回臺建廠需求釋出，將帶動傳統產業需求回穩。

此外，5G 通訊、AI、高效能運算等創新科技應用加速推展，亦將維繫資訊電子產業之成長動能，惟1月份適逢農曆春節，工作日數減少，加上落點月份不同，整體製造業生產將較上年同月減少，惟2、3月回歸常軌後，預估第1季製造業生產將維持成長走勢。