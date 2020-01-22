Netflix公布Q4財報：2019以強勁表現收尾、年度營業利潤增長62%

▲Netflix公布2019 Q4財報。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

Netflix稍早公布了2019年第四季財報；Netflix在2019年尾表現強勁，不但在第四季時全球付費會員成長了880萬（總付費會員數為1.67億），且第四季營收也增至55億美元；另外，年度營業利潤也增長了62%，來到了26億美元。

Netflix表示，雖然Disney+和Apple TV+的推出引起眾多話題，Netflix於美國及全球各地會員平均觀看時間仍持續攀升，延續過往幾季的強勢表現。

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Netflix對於原創內容的投資仍馬不停蹄，持續增添多樣性及不同類型內容。在2019年間，Netflix在印度、韓國、日本、土耳其、泰國、瑞典、英國等許多地區，當地原創作品均為2019年最熱門的節目。

另外，Netflix也注意到韓國內容廣受全球觀眾喜愛，因此該公司更大舉投入韓國節目創作，在過去幾個月內，已與韓國媒體領導品牌JTBC簽署節目產製協議，也與韓國娛樂媒體公司龍頭CJ ENM旗下的Studio Dragon成為策略夥伴，希望將更多韓國內容推薦給全球觀眾。

另一方面，Netflix也透露，Netflix在美國以外市場表現強勁，海外版圖已佔總成長的95%；拉丁美洲、歐非中東、亞太區第四季成長均創新高，亞太區付費會員數增長175萬，至1,623萬戶（全年單季成長最高紀錄）；即便荷蘭、加拿大、澳洲各有不同串流平台問世，Netflix 在當地的市場佔有率仍未受影響。