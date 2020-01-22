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擔心口罩買不到？經濟部長掛保證：日產能188萬副「一定夠用！」

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▲武漢肺炎疫情延燒，經濟部長沈榮津今（22）日表示，經濟部將確保國內口罩充份供應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲武漢肺炎疫情延燒，經濟部長沈榮津今（22）日表示，經濟部將確保國內口罩充份供應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，許多民眾到賣場、超商搶購口罩，經濟部長沈榮津今（22）日表示，國內對於口罩的日需求為130萬副，依照過去SARS期間的經驗，每天會再增加平均一天14萬的需求，而國內平日產能每天可生產約188萬副口罩，目前國內每日產能充足，口罩供給量一定夠用，請民眾安心不必搶買囤積。

世界衛生組織（ＷＨＯ）昨日公布最新訊息，確認造成武漢肺炎的2019新型冠狀病毒，已是「可持續性人傳人」。且由於2019新型冠狀病毒顯然已蔓延並傳到其他亞洲國家，ＷＨＯ今天將舉行緊急委員會會議，決定是否將此疫情宣告為國際公共衛生緊急事件，引發民眾搶購口罩的風潮。

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經濟部長沈榮津今天出席經濟部辭歲行程時表示，經濟部工業局已經掌握國內製造業者產能，目前，國內平日產能每天可生產約188萬副口罩，國內的日需求為130萬副，其餘外銷。而依照過去SARS期間的經驗，每天會再增加平均一天14萬的需求。

「目前國內口罩的每日產能，加上衛福部有超過4000萬副的存貨，口罩絕對足夠。請民眾不必恐慌，勤洗手，注意政府防疫資訊，可以正常生活。」沈榮津說。

我行政院也下達「防疫優先」指示，各部會緊急動員。經濟部長沈榮津指出，經濟部對於口罩會充份供應，大家不必擔心，經濟部商業司、工業局也將持續掌握電商、超商口罩的供給量與價格。

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