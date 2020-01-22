商業周刊／MIT巧克力夢　屏東檳榔小鎮翻身金牌巧克力產地

▲在屏東內埔，有一群農民，土法煉鋼出MIT巧克力，站上國際舞台。（圖／商業周刊／攝影陳宗怡）



文／蔡茹涵

一座以檳榔聞名的小鎮，一票從未種過可可的農民，如何擺脫「破壞水土保持」魔咒，用19年，站上國際巧克力奧斯卡舞台，讓世界看到台灣？

2019年11月18日，擁有「巧克力界奧斯卡」美譽的世界巧克力大賽（ICA，International Chocolate Awards），在距離台北1萬4千多公里，也是可可文化發源地的瓜地馬拉決賽現場，台灣一共拿下了8金30銀9銅，還勇奪「全球最佳黑巧克力」最大獎。更令人驚奇的是，這批業者幾乎全數來自屏東。

據屏東縣政府客家事務處統計，保守估計，當地可可樹耕作面積已逾2百公頃，年產值近8千萬元。

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是什麼樣的契機，讓這個過去以種植檳榔聞名的地方，轉型做起一條龍的巧克力事業？ 答案，要從921大地震，和一位賭上10年也堅不服輸的客家老農說起。

問起屏東種可可的第一人，所有人都會指向「老爹」邱銘松。邱銘松的家族世代居住在內埔鄉。他從1975年開始種檳榔，全盛時一天就有3萬元收入，但眼看檳榔產業沒落、年輕人不斷離鄉，以及921大地震後，檳榔不利水土保持的負面聲浪不斷襲來，他開始醞釀轉型。2001年，他去了一趟朋友在印尼的可可田後，終於拍板定案種植可可樹。

他花4年耕種，終於採收出第一批可可果。四處詢問後，才發現關鍵問題——台灣的巧克力市場號稱60億，但幾乎所有食品大廠，都是直接向國外進口可可膏、巧克力鈕扣等半成品回來加工。還是原料的可可果，內銷賣不掉，外銷量又不夠。

難道只能全部砍掉？他一氣：「我就不信，靠自己做不出巧克力！」他沒想到，這一試，就是漫長的5年。

2010年，這對父子終於做出了一系列MIT巧克力。幾年內，一棵棵矮壯的可可樹，就在屏東田間長了起來，大約7、8成種苗都來自邱氏。

「最困難的部分，是為屏東巧克力在市場上找到一個定位，」客家事務處處長陳麗萍坦言。對一般消費者而言，屏東巧克力一來太貴，二來沒有花俏包裝，市場不易做大。如果效仿哥倫比亞等地，專心輸出可可果原料，人力成本又太高，「2017年左右，真的開始有可可農想退出放棄……，正一團混亂的時候，突然有奇蹟出現，就是福灣得獎了！」

2017年首度在ICA亞太區比賽奪牌的福灣巧克力，形同為屏東巧克力指出了一條「往精品邁進」的新路。

獲獎無數的福灣，從執行長許華仁投入巧克力到得獎，才短短兩年。許華仁是屏東東港著名三星級旅館福灣莊園第二代，中山大學資管系畢業後，因為喜歡料理，跑去念了高雄餐旅大學研究所，擁有5年廚師資歷。2015年，他到義大利度蜜月時，買了一塊ICA獲獎的巧克力來吃，意外成為職涯轉捩點。

2016年，他嘗試向周邊小農購買可可豆，和福灣莊園的點心團隊共同開發巧克力；2017年，更開始向小農計畫性大量收購，目前光是福灣，一年就會用掉15噸可可豆。

許華仁結合在地食材，做出台灣一號、玫瑰荔枝巧克力、櫻花蝦巧克力等特殊商品後，開始赴歐美參賽。 但陳麗萍坦言，在當時多數農民的眼中，出國參賽被視為「有錢人的玩意」，大家想都不敢想。

「這樣不行，大家如果連國際比賽標準都沒概念，怎麼可能走向精品？」陳麗萍說。於是，客家事務處在2019年達成不可能的任務：將ICA亞太區比賽移到屏東舉辦！

歷經19年，沒有主導者，而是所有人發揮各自優勢：有堅毅的客家老農，用10年換取一塊MIT巧克力；有政府角色，協助輔導跟帶進資源；更有年輕人，為大家打開通往精品之路的大門。

終年豔陽高照的屏東，終於漸漸發展出全新的產業聚落。

※精彩全文，詳見《商業周刊》1680-1681期。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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