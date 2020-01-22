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男士官休假變性被強制退伍！　南韓陸軍：「喪失性器」屬3級身心障礙

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▲▼板門店非軍事區的南韓士兵眺望北韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 板門店非軍事區的南韓士兵眺望北韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名服役中陸軍下士利用休假期間接受變性手術，儘管國防部建議她提前退役，仍希望以女兵身分繼續服役，在相對保守的南韓社會掀起討論。陸軍今（22）日稍早針對此案召開退役審查委員會，根據《軍隊人事法》等相關規定判斷，當事人無法再繼續服役，強制她退伍，24日午夜0時起成為普通人。

綜合韓媒報導，這是南韓建軍以來首度有軍人在服役中接受變性手術且希望繼續服役，最終仍被強制退伍。根據陸軍及軍人權中心說法，當事人以男性軍人身分入伍，在京畿道北部部隊擔任戰車操縱兵，2019年利用休假出國，接受變性手術後回歸部隊，向相關法院申請將法定性別更改為女性。

據了解，當事人休假離開部隊前，軍醫院便曾告知她，若接受變性手術可能被判定為身心障礙，有無法繼續服役的風險。當時部隊副隊長也知情，了解她的狀況後才准許她在休假中出國。

當事人回歸部隊後在軍醫院因身體變化接受體檢，在《軍隊人事法》規定之下，因喪失性器被判為3級身心障礙。軍人權中心認為，不應以沒有性器為由判斷當事人身心障礙，要求陸軍將退役審查委員會延期至法院裁定是否更改當事人法定性別以後，但陸軍並未採納。

軍人權中心認為，陸軍作法侵害人權，已經向國家人權委員會提出陳情。人權委員會21日向陸軍參謀總長建議，針對該名下士的退役審查委員會應該延後舉行。但陸軍仍於22日依照原訂計畫召開會議，認為強制當事人退伍的決定實際上與性別改變無關，而是根據相關法律及體檢結果判斷，一旦喪失性器即屬3級身心障礙，要求退伍的程序也合乎法律。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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