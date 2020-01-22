理財周刊／聚焦業績穩定成長精品股

文／馮泉富

中美兩大經濟體日前完成首階段的貿易協議簽署，折騰了全球股市近兩年的重大不確定性因素宣告「暫歇」，市場似乎暫時找不到重大利空足以撼動股市，樂觀的氛圍疊加熱錢的簇擁讓美股四大指數幾乎每天創歷史新高。

能有這樣驚人的走勢，首要的原因當然與中、美雙方簽訂貿易協議有關，根據IMF預估，若沒有出現其他意外，全球貿易成長率之增速可望回升，年增率可由二○一九年的一．一％上升至二○二○年的三．二％；全球經濟成長率將由二○一九年的三％回升為二○二○年的三．四％。

美股強美元弱 對新興國家金融市場最有利

請繼續往下閱讀...

新興市場的經濟成長率將由二○一九年的三．九％明顯上升至二○二○年的四．六％，對全球新興市場股市而言，具有重大支撐效果。現階段的國際環境剛好是對新興國家金融市場最好的發展環境，一是美股維持強勢，二是美元維持弱勢，然後熱錢無後顧之憂的向全世界發散。

根據百達資產管理機構估算，全球五大主要央行於二○二○年仍將持續對市場釋放資金，流動性只增不減；二○二○年中國人民銀行預估對市場淨注入四六○○億美元資金，預估美國聯準會將注入三五○○億美元，預估歐洲央行約挹注二七○○億美元，再加上日、英央行，五大央行共將對市場注入一．二三兆美元的新流動性，雖低於二○一七年時的二．六兆美元，但與金融海嘯以來的年平均金額相當，更遠高於去年的三七○○億美元。

因此，二○二○年的行情主軸仍是以資金推動為主，基本面的成份稍低。不過，資金行情有其缺點，由於易受市場情緒影響，波動風險也相對較大，需要一些資產配置的技巧來降低風險。

貿易戰「暫歇」 科技戰加速

目前全球股市呈現一片美好，但投資人不能沒有戒心，因為中、美對峙不會因為貿易協議的簽署而停止。就首階段協議中受關注的重點，涉及中方的結構性改革議題，包括智財權保護以及技術轉讓；協議顯示雙方同意有效保護以及防範商業秘密、專利、商標、盜版商品等智財權問題；中國也承諾會加強執法、提高相關罰責，並在協議生效後三十日內公布相關執行指南，且逐季披露執法成果。未來是否符合文本承諾，這都需要時間的考驗與觀察。

中國國務院副總理劉鶴也強調，協議只包含一般性技術轉讓業務，具體的技術轉讓還沒有完全的完成。

本次協議，中國未來兩年內需對美國貨品、服務等增加二千億美元的進口價值，特別是製造業產品增加七七七億美元、對智慧財產權使用之權利金、雲端服務等服務類採購需增長三七九億美元，金額規模龐大，市場開放的承諾也很多。

不過，本次協議中也有伏筆，例如依據爭端解決條款規定，若未來被指控違反義務之一方(中國)，認為美方實施制裁是出於惡意(Bad faith)的話，則可在書面通知對方後即退出此一協議，且即雙方保留在WTO可提出訴訟的權利。這是否埋下未來雙方撕毀協議的原因，仍需時間觀察。

前段中美爭端之所以用「暫歇」的說法，就是因中美科技戰方興未艾。美國目前仍緊咬華為，美財長穆努欽曾表示，華為在美國市場的准入問題，將作為國家安全問題單獨處理。

美國商務部最近向美國行政管理及預算局(OMB)提交新的監管規定，市場猜測很有可能的做法是，將出口華為的技術含量紅線從二五％壓低至一○％，等於出口給華為的產品所含有的美國技術不得高於一○％，且出口限制範圍將擴大至非敏感晶片、非科技產品，且可能加大限制他國企業出口零件給華為。

美中科技角力上演 台積電之地位上升

如前所述，由於美國對華為之圍堵力道加大，市場擔憂波及台積電的訂單，部分法人逢高獲利出場，讓台積電走勢相對於美國費半指數弱勢。從華為的角度而言，提早因應是無可厚非。因此，市場傳言華為集團旗下的海思已經將十四奈米訂單從台積電轉單至大陸當地的中芯國際。

不過，我們認為這只是短期的影響；事實上台積電七奈米以下之高階製程，皆是自行獨立研發，技術早已領先全球，美國技術含量已低於一○％，不受美國新規影響。只有十四奈米以上產品，美國技術含量才超過一五％，未來有可能受限於新規則。

但是隨時間的推展，未來十四奈米以上產品占台積電營收比重將快速降低，而七奈米以下產品占比將大幅拉升，且十四奈米產品線供給仍吃緊，不愁沒客戶填補；因此，台積電股價現階段的整理，可視為漲多休息，是為了走更長遠的路，長線無憂。

據《日經亞洲評論》報導，台積電不僅供應電腦晶片給華為，且供應谷歌(Google)、高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)等美國科技巨擘，更重要的是供應高效能晶片給美國軍事供應商賽靈思(Xilinx)。賽靈思再替美國F-35戰鬥機和衛星生產零組件。

可想而知，台積電已成為地緣政治中的要角，既然有其重要性，股價長線必然不寂寞。

選股策略回歸基本面 產業能見度及營收為重要觀察點

焦點回到台股市場，選股策略仍以基本面為重，若去年累計營收年增率達雙位數以上，代表公司穩定成長。若近期產品有漲價題材，更表示今年成長力道更佳。

近期漲價題材的產品有CIS感測元件族群，以精材(3374)為指標；被動元件族群，以國巨(2327)為指標；記憶體族群，以南亞科為指標；大部分股價表現相對強勢。

不過投資人可能忽略了漏網之魚，例如台達電(2308)，以前曾併購被動元件廠，本身又是電動車供應鏈。由於iPhone 11需求暢旺，太陽誘電在日本福島的電感廠停工導致電感缺貨，台達電旗下被動元件廠營益率大於二○％；加上工業自動化業務回溫，基本面好轉可期。

展望二○二○年第一季，預期營收將比去年同期好，主要原因為，合併泰達電效果開始顯現；旗下被動元件廠(乾坤科技)訂單持續走強；工業自動化業務回溫。

法人估計因產品組合有利和公司內部生產自動化降低人力成本，毛利率預估可達二七．八％，營益率預估達六．三％，將比去年同期高。法人預估首季稅後淨利約三七．七億元，合每股一．四五元，年增一二％，股價橫盤整理已久，值得追蹤。



【更多精采內容，請見《理財周刊》1013.1014期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】