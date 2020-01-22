　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／聚焦業績穩定成長精品股

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／馮泉富

中美兩大經濟體日前完成首階段的貿易協議簽署，折騰了全球股市近兩年的重大不確定性因素宣告「暫歇」，市場似乎暫時找不到重大利空足以撼動股市，樂觀的氛圍疊加熱錢的簇擁讓美股四大指數幾乎每天創歷史新高。

能有這樣驚人的走勢，首要的原因當然與中、美雙方簽訂貿易協議有關，根據IMF預估，若沒有出現其他意外，全球貿易成長率之增速可望回升，年增率可由二○一九年的一．一％上升至二○二○年的三．二％；全球經濟成長率將由二○一九年的三％回升為二○二○年的三．四％。

美股強美元弱 對新興國家金融市場最有利

請繼續往下閱讀...

新興市場的經濟成長率將由二○一九年的三．九％明顯上升至二○二○年的四．六％，對全球新興市場股市而言，具有重大支撐效果。現階段的國際環境剛好是對新興國家金融市場最好的發展環境，一是美股維持強勢，二是美元維持弱勢，然後熱錢無後顧之憂的向全世界發散。

根據百達資產管理機構估算，全球五大主要央行於二○二○年仍將持續對市場釋放資金，流動性只增不減；二○二○年中國人民銀行預估對市場淨注入四六○○億美元資金，預估美國聯準會將注入三五○○億美元，預估歐洲央行約挹注二七○○億美元，再加上日、英央行，五大央行共將對市場注入一．二三兆美元的新流動性，雖低於二○一七年時的二．六兆美元，但與金融海嘯以來的年平均金額相當，更遠高於去年的三七○○億美元。

因此，二○二○年的行情主軸仍是以資金推動為主，基本面的成份稍低。不過，資金行情有其缺點，由於易受市場情緒影響，波動風險也相對較大，需要一些資產配置的技巧來降低風險。

貿易戰「暫歇」 科技戰加速

目前全球股市呈現一片美好，但投資人不能沒有戒心，因為中、美對峙不會因為貿易協議的簽署而停止。就首階段協議中受關注的重點，涉及中方的結構性改革議題，包括智財權保護以及技術轉讓；協議顯示雙方同意有效保護以及防範商業秘密、專利、商標、盜版商品等智財權問題；中國也承諾會加強執法、提高相關罰責，並在協議生效後三十日內公布相關執行指南，且逐季披露執法成果。未來是否符合文本承諾，這都需要時間的考驗與觀察。

中國國務院副總理劉鶴也強調，協議只包含一般性技術轉讓業務，具體的技術轉讓還沒有完全的完成。

本次協議，中國未來兩年內需對美國貨品、服務等增加二千億美元的進口價值，特別是製造業產品增加七七七億美元、對智慧財產權使用之權利金、雲端服務等服務類採購需增長三七九億美元，金額規模龐大，市場開放的承諾也很多。

不過，本次協議中也有伏筆，例如依據爭端解決條款規定，若未來被指控違反義務之一方(中國)，認為美方實施制裁是出於惡意(Bad faith)的話，則可在書面通知對方後即退出此一協議，且即雙方保留在WTO可提出訴訟的權利。這是否埋下未來雙方撕毀協議的原因，仍需時間觀察。

前段中美爭端之所以用「暫歇」的說法，就是因中美科技戰方興未艾。美國目前仍緊咬華為，美財長穆努欽曾表示，華為在美國市場的准入問題，將作為國家安全問題單獨處理。

美國商務部最近向美國行政管理及預算局(OMB)提交新的監管規定，市場猜測很有可能的做法是，將出口華為的技術含量紅線從二五％壓低至一○％，等於出口給華為的產品所含有的美國技術不得高於一○％，且出口限制範圍將擴大至非敏感晶片、非科技產品，且可能加大限制他國企業出口零件給華為。

美中科技角力上演　 台積電之地位上升

如前所述，由於美國對華為之圍堵力道加大，市場擔憂波及台積電的訂單，部分法人逢高獲利出場，讓台積電走勢相對於美國費半指數弱勢。從華為的角度而言，提早因應是無可厚非。因此，市場傳言華為集團旗下的海思已經將十四奈米訂單從台積電轉單至大陸當地的中芯國際。

不過，我們認為這只是短期的影響；事實上台積電七奈米以下之高階製程，皆是自行獨立研發，技術早已領先全球，美國技術含量已低於一○％，不受美國新規影響。只有十四奈米以上產品，美國技術含量才超過一五％，未來有可能受限於新規則。

但是隨時間的推展，未來十四奈米以上產品占台積電營收比重將快速降低，而七奈米以下產品占比將大幅拉升，且十四奈米產品線供給仍吃緊，不愁沒客戶填補；因此，台積電股價現階段的整理，可視為漲多休息，是為了走更長遠的路，長線無憂。

據《日經亞洲評論》報導，台積電不僅供應電腦晶片給華為，且供應谷歌(Google)、高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)等美國科技巨擘，更重要的是供應高效能晶片給美國軍事供應商賽靈思(Xilinx)。賽靈思再替美國F-35戰鬥機和衛星生產零組件。

可想而知，台積電已成為地緣政治中的要角，既然有其重要性，股價長線必然不寂寞。

選股策略回歸基本面　產業能見度及營收為重要觀察點

焦點回到台股市場，選股策略仍以基本面為重，若去年累計營收年增率達雙位數以上，代表公司穩定成長。若近期產品有漲價題材，更表示今年成長力道更佳。

近期漲價題材的產品有CIS感測元件族群，以精材(3374)為指標；被動元件族群，以國巨(2327)為指標；記憶體族群，以南亞科為指標；大部分股價表現相對強勢。

不過投資人可能忽略了漏網之魚，例如台達電(2308)，以前曾併購被動元件廠，本身又是電動車供應鏈。由於iPhone 11需求暢旺，太陽誘電在日本福島的電感廠停工導致電感缺貨，台達電旗下被動元件廠營益率大於二○％；加上工業自動化業務回溫，基本面好轉可期。

展望二○二○年第一季，預期營收將比去年同期好，主要原因為，合併泰達電效果開始顯現；旗下被動元件廠(乾坤科技)訂單持續走強；工業自動化業務回溫。

法人估計因產品組合有利和公司內部生產自動化降低人力成本，毛利率預估可達二七．八％，營益率預估達六．三％，將比去年同期高。法人預估首季稅後淨利約三七．七億元，合每股一．四五元，年增一二％，股價橫盤整理已久，值得追蹤。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

【更多精采內容，請見《理財周刊》1013.1014期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

ET快訊
鴻海尾牙他最衰！「抽中250萬」卻慘丟大獎　原因曝光
快訊／華航、華信2/10～2/27暫停「台灣到武漢」36航班
台灣12名武漢肺炎疑似病例　初採結果出爐了！
鴻海尾牙10歲神祕嘉賓現身！郭台銘「2024出馬選總統」老婆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

景氣回溫推升消費需求　今日新台幣最高發行額達2兆7,932億元

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

iPhone賣太好！蘋果要台積電Q1提高產能　加快A13處理器製造

永慶房屋尾牙超霸氣　席開5百桌邀六千人狂嗨

理財周刊／台灣人很會賺！

理財周刊／劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

理財周刊／當前購屋三大必要檢視指標

股市維持高檔　12月證券劃撥存款餘額續創高

益高投顧被抓到挪用公司資金　金管會撤照、解職董座3年禁回金融圈

去年平均失業率3.73%　主計總處對今年失業率看法相對保守

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

景氣回溫推升消費需求　今日新台幣最高發行額達2兆7,932億元

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

iPhone賣太好！蘋果要台積電Q1提高產能　加快A13處理器製造

永慶房屋尾牙超霸氣　席開5百桌邀六千人狂嗨

理財周刊／台灣人很會賺！

理財周刊／劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

理財周刊／當前購屋三大必要檢視指標

股市維持高檔　12月證券劃撥存款餘額續創高

益高投顧被抓到挪用公司資金　金管會撤照、解職董座3年禁回金融圈

去年平均失業率3.73%　主計總處對今年失業率看法相對保守

薛仕凌「借現金卡」加入直銷　做發財夢竟慘賠上萬

「戒斷」手機成癮！Google要你把手機放進信封裡

《愛的迫降》遭指「違反國安法」！　舉報者稱「利正赫太有魅力」：過度美化北韓

十分瀑布公園休園1天！北、桃「景區春節營運懶人包」

活性碳口罩NG！醫曝「外科口罩」能擋90%飛沫...推少揉眼、勤洗手

韓國瑜陷罷韓+開除黨籍雙重夾殺！　「韓粉」張俐敏崩潰：此生再也不去高雄

富邦盃少棒／福林打擊王陳語安領軍　黃欽智之子當投手

景氣回溫推升消費需求　今日新台幣最高發行額達2兆7,932億元

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國　外交部要求修正

雲林縣啟動防疫應變中心　演習太逼真！民眾以為「真實事件」PO網

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

財經熱門新聞

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

領完年終買刮刮樂　上班族爽中310萬

鴻海尾牙500萬超級大紅包出爐！2幸運兒獨得　總獎金衝上6750萬　

雙胞胎都是學霸　陳泰銘第一次衝浪上手女兒教的

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

8千多萬遺產無人繼承　全進國庫貢獻國家！

科技廠年終入帳　和碩20個月係金A

出差大陸超過90天　要報稅

赴歐旅遊注意！歐元創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3300元

60.6萬人自提勞退新制退休金　勞保局提醒報稅時可扣除

投保要注意！　這9家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付

謝金河：台灣2019年的經濟成長率...全部人都猜錯了！

上市櫃持股5%股東全都露　最快Q1上路

過年出入境　帶現鈔黃金鑽石要誠實申報

更多熱門

相關新聞

呂瀅瀅：讓台灣花卉在國際綻放

呂瀅瀅：讓台灣花卉在國際綻放

你相信「花」能改變人的心境嗎？當你心情失落沮喪時，看見花朵的美麗，聞到花兒的香氣，心情也瞬間好了起來，花卉就是有這樣神奇的魔力，「一花一世界，一草一天堂」，你用什麼心境去看待花草，它就能帶給你不同的心靈世界。

陸股牛市當頭　搶先卡位長線波段

陸股牛市當頭　搶先卡位長線波段

選後行情續燒　嚴防類股快速輪動

選後行情續燒　嚴防類股快速輪動

理財周刊／半導體族群　熱潮不退

理財周刊／半導體族群　熱潮不退

理財周刊／年終獎金理財

理財周刊／年終獎金理財

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原「確認來自野味」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面