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理財周刊／台灣人很會賺！

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山

台股一月二十日封關，收在一二一一八．七一點，創下封關日歷史新高紀錄，上市公司總市值達三六．七八兆元，以實際交易戶數一○五七．二萬戶計算，每位股民平均約賺六四．五萬元。身為台灣人的你，賺到了嗎？

台灣人誰最有錢？根據富比世日前公布二○二○年台灣五十大富豪榜，鴻海創辦人郭台銘跌出榜外，取而代之的是頂新魏家四兄弟，排名第二的是國泰集團的蔡宏圖、蔡政達兄弟，資產達七十一億美元(約新台幣二一二五億元)，旺旺集團董事長蔡衍明以七十億美元(約新台幣二○九五億元)資產排名第三。

今年身家增加最多者，是排名第三十二名的PCB製造商楠梓電子創辦人吳禮淦， IC設計龍頭聯發科董事長蔡明介第三十五名，兩者都是受惠於5G。

另一個富豪研究報告《2019億萬富豪調查報告》發現，台灣有四十位億萬富豪進榜，有二十七位白手起家，十三位是繼承者。吳禮淦和蔡明介都是受惠於5G，這就是一個產業方向，大家必須知道的是，這些億萬富豪都來自哪些煉金產業，才能有學習的方向，根據調查，二○一九年富豪身家成長最快的三個領域，首先是消費與零售，其次為科技，第三是原物料。

請繼續往下閱讀...

亞太區的億萬富豪又來自於哪裡？根據統計，主要來自於消費與零售、科技和房地產。台灣則是來自三大產業，第一名也是消費零售，二、三名是金融服務業和科技業。 這報告也發現，這些由億萬富豪掌控的公司，投資報酬率幾乎是大盤平均績效的兩倍。過去十五年來，由億萬富豪掌握的上市公司報酬率平均是一七．八％，相較於MSCI世界指數(ACWI)的九．一％，高出兩倍之多。

熟知我理念的人就知道，我一直強調的是「理財、理善、理健康」，有了財富之後，更能樂善好施，幫助別人，那才是真正的財富。所以除了財富指數之外，我更重視的是慈善排名，那就是「全美四百大富豪慈善排名」，根據這份調查，巴菲特跟比爾蓋茲拿下冠亞軍寶座，比爾蓋茲累計捐款三八五億美元(約新台幣一兆一七八九億元)，巴菲特則是以三億美元(約新台幣九十二億元)拿下本次超級慈善家的寶座。

理財、理善、理健康，新的一年，與大家共勉之。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

【更多精采內容，請見《理財周刊》1013.1014期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】
 

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