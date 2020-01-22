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長榮航飛安再下一城　德國評比躋身前十大全球最安全航空公司

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▲德國航空安全資料中心今（22）日公佈2020年全球最安全航空公司排名，長榮航空的飛安名列全球第九名。（圖／長榮航空提供）

▲德國航空安全資料中心今（22）日公佈2020年全球最安全航空公司排名，長榮航空的飛安名列全球第九名。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

德國航空安全資料中心今（22）日公佈2020年全球最安全航空公司排名，長榮航空的飛安名列全球第九名，這是繼本月初獲得航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為全球前十大最安全航空公司之後，再度榮膺國際飛安機構的肯定。

JACDEC為專業航空安全資料分析機構，每年針對全球各大航空公司之飛行年數、機隊年齡、航班起降次數、近30年來航機意外事故統計，以及國際航空運輸協會(IATA)的飛安稽核結果等33項標準進行評比，遴選出全球100家最安全航空公司。

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長榮航空表示，公司致力於落實完善的飛航安全訓練，除了引進各機型全飛行模擬機、客艙緊急逃生訓練艙、滅火訓練艙等設施，提升員工在緊急狀況下的應變能力，藉以維持高標準的飛安品質。

另外，自2003年國際航空運輸協會(IATA)創立IOSA航空作業安全認證制度以來，長榮航空已經連續8次以「零缺點」的佳績，通過每二年一次的IOSA查核認證。

展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，長榮航空可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，全年獲利可期。

依據財報，長榮航空2019年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較前年同期腰斬，但比起去年第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。

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