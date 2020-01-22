【廣編】陽獅發表高層人事任命　李姿韻、楊靄雲雙雙升任品牌董事總經理

【廣編特輯】

圖、文／陽獅媒體提供

陽獅媒體集團日前宣布重要人事命令，甫於2019年底帶領品牌團隊榮獲《Campaign》Agency of the Year大中華區最佳企業文化金獎的Starcom星傳媒體總經理李姿韻，以及成功拿下台灣最佳媒體代理商金獎的Zenith實力媒體總經理楊靄雲，雙雙升任原品牌董事總經理。

新任董事總經理楊靄雲在實力媒體服務近20年，最大希望是能繼往開來，延續實力近5年來屢創新高的榮景，「我希望讓實力成為一個令人驕傲的品牌，讓每位員工都親身感受到身為實力人的光榮。」為此，近年來她帶著實力團隊不斷地開發並贏得新客戶，積極推動各種革命性的新方案新嘗試，引領客戶在時代變革中贏得先機。

升任星傳媒體董事總經理的李姿韻，從廣告代理商轉型加入星傳已達第14個年頭，一直致力於推動星傳在比稿上開疆闢土，贏得客戶青睞；更在專業服務上不斷升級，成為品牌客戶及廣告代理商最信任的好夥伴。李姿韻說，「對我來說，星傳這兩個字是代表著一種不斷突破極限且凡事盡其在我的信念！我希望每位星傳人都能看到自己珍貴的潛力與價值。我也一直相信，雖然不需直接將成功設定為我們的目標，但成功會是每個星傳人努力後的美好結果。」