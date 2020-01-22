台新銀、全聯推「PX Pay紅包」　綁卡單筆滿千送500福利點

▲台新銀、全聯在農曆年前推出「PX Pay紅包」，還可享有加碼優惠。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台新銀行與全聯福利中心攜手合作，在農曆年前宣布推出「PX Pay紅包」新功能，全聯會員可搶先體驗透過PX Pay送紅包給親朋好友賀新年，只要在PX Pay APP中，綁定台新銀行信用卡、VISA金融卡，點選APP中的紅包功能完成紅包購買，再輸入受贈者的手機號碼與金額，彈指之間送出紅包，同時還可享台新銀行獨家提供的加碼優惠。



台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，這次與全聯福利中心合作在全聯PX Pay共同推出紅包服務，搭配綁定台新卡獨家優惠，希望能讓全聯會員體驗透過手機發紅包的趣味性與便捷性，同時持卡人也可享有刷卡的額外優惠，讓金融服務能夠更進一步融入民眾的日常生活中。



民眾只需下載全聯PX Pay APP，透過APP綁定台新信用卡或VISA金融卡，即可使用綁定台新卡的PX Pay完成紅包購買與轉贈。為了回饋客戶，台新銀行推出「PX Pay紅包好禮自己挑，單筆紅包滿千元送500福利點」活動，即日起至1月31日止，只要在全聯PX Pay綁定台新信用卡，並成功完成購買紅包單筆滿1,000元，即贈500點全聯福利卡點數，每一會員帳號限一次（不累贈），限量1萬份，送完為止。

此外，農曆春節即將到來，台新銀行特別從量販、超市、超商及網購等不同通路，精選合作商家舉辦刷卡消費滿額贈活動，讓卡友最高可獲得3,650元回饋。值得一提的是，隨著實體通路使用數位支付的趨勢正夯，民眾使用指定的7大Pay綁定台新信用卡採買年貨，除了結帳便捷外，也能加碼獲得刷卡金回饋。