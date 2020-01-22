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車上聽廣播才知梅根懷孕　父嘆：她跟哈利都不想見我

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▲▼ 梅根馬克爾（Meghan Markle）74歲的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）。（圖／路透）

▲湯瑪斯與梅根關係生變。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國薩塞克斯公爵夫人梅根近來與父親湯瑪斯（Thomas Markle）關係不睦。湯瑪斯日前接受採訪時表示，或許要直到他「入土後」，梅根與哈利王子可能才會再見他。他還透露，自己是透過廣播才得知女兒懷孕的消息；可見父女情感相當疏離。

現年75歲的湯瑪斯現身在英國第五台（Channel 5）紀錄片，談及他與梅根的過往經歷，將於22日晚間播出。他說，哈利與梅根都對他不感興趣，不想跟他說話，可能要等到他死後入土，大家才能以這種形式「見面」。

湯瑪斯回憶，梅根2016年遇見哈利王子後，打電話告訴他，自己正與一名王室成員約會；據悉梅根當時說「我交了新男友，他是英國人。」湯瑪斯則回應，「哦，好的。」他與哈利透過電話聊了一下，聽到哈利用英式的口音說著「你好」。

接著，湯瑪斯談到他心臟病發作，錯過梅根與哈利的婚禮，他想要道歉，卻被告誡不要這樣做，「我本來計畫去機場，飛往英國，因為他們希望我前去參加婚禮。」當時他接受手術治療並問醫師，究竟之後能不能搭飛機，對方告訴他當然不可能，他之後跟梅根與哈利提到狀況，他可以確定梅根哭了，非常沮喪。

父女關係此後並不融洽，湯瑪斯說，他在車上聽廣播時得知梅根懷孕，女兒沒有打電話告知他這個喜訊，「這幾乎是個笑話，當你告訴別人，你是從收音機聽到的」、「這是我的女兒，在談論我的孫子」。

目前，哈利與梅根都待在加拿大展開新生活，陪伴兒子亞契，兩人8日宣布淡出王室，獲得英國女王伊莉莎白二世同意，不過未來將不能再正式代表女王，不會拿到資助的公款，不能使用殿下頭銜，不再是王室的工作成員。

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