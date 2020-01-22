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臺灣品牌前進2020 A/W巴黎時尚周　獲國際時尚通路熱烈好評

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▲▼ 「Who’s Next」展出2020 A/W臺灣品牌最新設計。（圖／紡拓會提供）

▲ 原創眼鏡設計品牌CLASSICO展位。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

世界時尚之都「巴黎」為國際專業買主發掘及採購原創力時尚設計品牌必參訪的重點城市，紡拓會於巴黎男裝周期間帶領臺灣品牌業者參加「Who’s Next」展出2020 A/W臺灣品牌最新設計，展期四天現場獲得國際專業買家高度關注。

法國「Who’s Next」展每年於1月及9月時裝周展期間，在巴黎Paris expo Porte de Versailles舉辦，為歐洲具權威性及指標性專業時尚展會，每年吸引來自世界各國專業買主參觀採購，參展品牌皆須兼具原創性及商業潛力，並必須於展前通過展會主辦單位的審核得以展出。

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▲▼ 「Who’s Next」展出2020 A/W臺灣品牌最新設計。（圖／紡拓會提供）

▲ 設計師品牌葉珈伶CHARINYEH展位。（圖／紡拓會提供）

2020年1月首季巴黎男裝周期間「Who’s Next」共展出逾一千一百家國際時裝品牌，本次6家臺灣品牌，透過紡拓會申請並通過審核於Hall4館中取得最核心區域，以聯合展出方式共同展出，於高度競爭的時尚之都巴黎嶄露頭角、積極爭取海外訂單。

6家品牌包含台北好時尚金獎得主設計師柯瑋倫ALLENKO3、設計師品牌葉珈伶CHARINYEH、原創眼鏡設計品牌CLASSICO、輕奢珠寶設計師賴依婕Con brio、針織時裝設計師陳雅杏Civillis、深獲歐洲市場通路喜愛的徐明美同名品牌May Hsu等。

▲▼ 「Who’s Next」展出2020 A/W臺灣品牌最新設計。（圖／紡拓會提供）

▲ 針織時裝設計師陳雅杏Civillis展位。（圖／紡拓會提供）

紡拓會表示，本次臺灣設計師品牌於現場接獲來自義大利、法國、科威特、加拿大、印度、德國、希臘、英國、北非等國際專業採購買手青睞，創新設計及優質的產品吸引許多國際選品店及通路商高度好評，於2020年開春取得國際拓展商機及海外訂單。

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