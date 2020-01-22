川普大嘴暗批環運份子「厄運先知」　環保少女反擊：你們只會說空話

▲川普和環保少女參加世界經濟論壇，先後發表演說。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

第五十屆世界經濟論壇（WEF）21日在瑞士達沃斯（Davos）揭幕，向來被外界視為「死對頭」的美國總統川普和17歲瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）皆到場參加並發表演說。不過，川普竟然在演說時暗批這些環保運動份子是「厄運先知」（Prophets of Doom），而桑伯格就正坐在台下聆聽。

根據CNN報導，川普在演說中表示自己曾說過「會讓美國再次偉大」，現在的美國就正處於一個空前的繁榮狀態，他表示自己「美國優先」的政策在稅收、移民、教育、就業等各方面都有顯著成果，甚至說美國和中國的關係「從沒像現在這麼好」，雙方即將開始著手第二階段的貿易談判。

▲川普的演說著重在自己如何讓美國再度繁榮。（圖／美聯社）



當談到這次世界經濟論壇的主題「氣候變遷」時，川普僅表示美國承諾會努力保存「上帝留給我們這一切美好的事務」，並加入「植樹一兆棵」（The Trillion Tree Campaign）的計畫。川普更直指現在不是悲觀的時後，而是要保持樂觀，並呼籲大眾要抵制「厄運先知」，因為這些人只會說世界之後會面臨人口爆炸和各種環境災難，卻是想看到掌權者的失敗而已。

▲川普發表演說時，桑伯格就坐在台下聆聽。（圖／美聯社）



然而，致力推動氣候變遷運動的桑柏格就坐在台下聆聽，等她上台發表演說時直接回擊「各國領袖」根本不在乎要減碳的承諾，只會說空話和假裝給承諾，因為他們會告訴孩子們不需擔心、不用難過，卻什麼也沒做。桑柏格同時也表示川普植樹的計畫很好，但可能「治標不治本」，因為應該做的不是降低碳排量，而是停止排放。

桑伯格也提到，全球的大集團、企業和政府等都應該停止石化燃料的相關業務，這樣的行為根本是隔岸觀火，「我們的房子正失火，但你們卻坐在旁邊觀看這一切，倘若你們真的在乎我們這一代，就應該會立刻展開行動。」最後桑伯格也嚴厲說道「我們這一代不會放棄和氣候的戰爭」。