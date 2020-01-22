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遠航事件投資聞人、房產大亨為何想接手？　重整律師釋疑：「盼政府同意復飛！」

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▲遠航董事長張綱維（圖中）今（22）日與投資人代表律師蔡慧玲（右一）共同舉行記者會，表示將對外募集30億元資金，成立新的經營團隊挽救遠航營運，盼政府同意讓遠航復飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航董事長張綱維（圖中）今（22）日與投資人代表律師蔡慧玲（右一）共同舉行記者會，表示將對外募集30億元資金，成立新的經營團隊挽救遠航營運，盼政府同意讓遠航復飛。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

遠東航空董事長張綱維今（22）日偕同投資人代表出面召開記者會，表示以蔡孟哲博士為首的投資團隊有意進駐，投資人代表、律師蔡慧玲表示，依據財報遠航的淨值仍有十多億元，只是發生「資金斷鏈」而非「資不抵債」，這也成為中部投資團隊會想接手的關鍵。

遠航自2019年12月13日起停止營運，面臨交通部民航局廢除民用航空運輸業許可證的危機，遠航董事長張綱維今天與投資人代表律師蔡慧玲共同舉行記者會，表示將對外募集30億元資金，目前包括中部投融資聞人蔡孟哲博士、某房地產界大亨林姓董事長均有意投資。

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依據蔡孟哲博士的書面聲明稿，為了遠航一千多名員工的家庭生活，也為了離島居民的權益，只要政府給予遠航「明確的復飛條件」，投資團隊承諾「會有最高願意投資遠航，並且組織經營團隊接手經營。

▲遠航董事長張綱維今（22）日與投資人共同舉行記者會，表示將對外募集30億元資金，成立新的經營團隊接手營運。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航董事長張綱維今（22）日與投資人共同舉行記者會，表示將對外募集30億元資金，成立新的經營團隊接手營運。（圖／記者林敬旻攝）

蔡孟哲團隊的投資人代表蔡慧玲律師，曾在2009年獲台北地方法院指派為遠航重整人，對遠航財務重整的過程知之甚詳，當年遠航面臨聲請破產的危機，她大力主張尋找新投資人解決問題，最後引進張綱維資金挽救遠航，並獨資經營至今。

蔡慧玲表示，遠航經營至今六十年有其社會價值，依據公司法中的公司重整章節的立法精神，當企業經營發生財務問題或刑事案件風險時，應釐清企業與經營者為不同主體。

依據重整專業判斷，蔡慧玲指出，在企業仍有重建可能下，法律有由法院以重整進行債務清理及挽救公司的機制，希望政府同意復飛，讓遠航恢復營運並帶進現金流，當遠航有營收得以發放員工薪資，債權銀行的債權也才能受到保障。

「遠航的最大價值在於民用航空運輸業許可證，這張營運執照代表的是六十年的品牌，以及有經驗、具有工作熱忱的員工團隊，足以吸引外部投資人進駐，成立新的經營團隊，但前提是必須由官方給出明確的復飛條件。」她說。

蔡慧玲並對政府喊話，遠航過去曾經重整成功減債百億元，與復興航空歷經二次重大傷亡事故相比，遠航的飛安紀錄相對良好，加上遠航有自己的維修廠及執照，並且股權集中，可望吸引新投資人加入，期盼官方能參考日本政府協助挽救日本航空的成功經驗，給予遠航重生機會。

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