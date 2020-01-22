武漢肺炎亂尾牙！鴻海最高規防疫　3.5萬口罩備戰

▲鴻海尾牙一大早就在門口放置了口罩與安洗手液，員工與眷屬進入會場時還得量測體溫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一年一度的鴻海尾牙，今（22日）在南港展覽館舉行，適逢武漢肺炎已有案例到台灣，讓鴻海如臨大敵，由於今日有將近3.8萬人同場同歡，一大早就在門口放置了口罩與安洗手液，員工與眷屬進入會場時還得量測體溫，另外鴻海已讓自武漢返台的員工，在家自主健康管理，活動抽獎權益都不受任何影響。

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一早的南港展覽館就擠入上萬鴻海員工與眷屬，參加一年一度的鴻海愛心嘉年華會，由於武漢肺炎已入侵台灣，在此時刻舉辦大型活動的鴻海更是發揮最高規格的疫情防禦機制。

在手扶梯與活動入口處架設3套紅外線測溫儀外，並派專人在6個出入口配有數十隻額溫槍量測員工與眷屬的體溫，一但出現發燒情況，就安排到護理站了解狀況，在各樓層也放置了3.5萬個成人口罩，以及3千個兒童口罩還有乾洗手液，讓員工與眷屬使用。

由於部分員工是由武漢返台，鴻海也要求該廠區員工，必須照規定在家進行自主管理，相關活動抽獎權益都不受影響。



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