憂心出現超級帶原者　網瘋論120年前最強帶原「傷寒瑪莉」：害53人感染

▲武漢肺炎讓許多網友想起1900年代的超級帶原者「傷寒瑪莉」，圖為武漢機場。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「武漢肺炎」自去年底爆發以來，大陸已有440例確診、9人死亡，美日韓台泰等均出現確診病例，外界擔憂是否已經出現「超級傳播者」，重演當年SARS情況，就有許多人想起超級帶原者「傷寒瑪莉」。這位上世紀的瑪莉小姐，活了69年，造成53人感染傷寒、3人死亡，最後自己並不是死於傷寒，而是肺炎，平時也相當健康，完全看不出是帶原者。

據悉，傷寒瑪莉（Typhoid Mary）本名瑪莉馬龍（Mary Mallon），1869年在愛爾蘭出生，15歲的時候獨自移民至美國，是美國第一位被發現的傷寒健康帶原者。傷寒瑪莉一開始到美國是當傭人，後來發現她有烹飪才能，在1900年至1907年她就在紐約市擔任私人廚師，其中換過7位雇主。

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沒想到這段時間，她每換一次工作地點，就有傷寒疫情傳出，最後造成22人感染傷寒熱，其中1人不治身亡，甚至不到兩週，馬馬羅內克（Mamaroneck）居民便開始受此病襲擊。1901年瑪莉決定搬到曼哈頓，也在新的家庭中做擅長的廚務工作，但家庭成員卻開始發燒、腹瀉，甚至一位洗衣女孩因此死亡。

之後瑪莉又改替一名律師工作，直到家中8名成員有7位染上傷寒，在照顧的過程中又將傷寒的感染向外擴散。1904年，瑪莉在長島找到一份新工作，兩週內11個家庭中有6戶因傷寒住院，瑪莉便因此再轉換工作，造成另外3個家庭的感染。

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▲高醫進行武漢肺炎模擬訓練。（圖／高醫提供）

衛生官員受託調查後，確認瑪莉最有可能是疾病的帶原者，但瑪莉無法接受，也未配合提供排泄物的檢體樣本，更基於一名化學家的檢驗否認自己帶原。之後瑪莉被帶走、暫時監禁，安置在北兄弟島（North Brother Island）的醫院隔離3年，離開時還被要求，不得任職與食物有關的職業。

沒想到傷寒瑪莉改名瑪莉布朗後，在紐約的斯隆醫院（Sloan）再次掌廚，這次於1915年使25人感染，其中2位不治，公共衛生主管機關再次將她逮捕，判處終身隔離。瑪莉因此成為眾所皆知的人物，記者要訪問她時，還有人要求記者不得接受瑪莉提供的任何飲食、包括水。

相關單位允許瑪莉在島上一處實驗室當技術人員，終其一生她前後被強制隔離拘禁達26年，且此項隔離處置從未經過法院審查。最後傷寒瑪莉在1938年11月11日過世，享年69歲，原因是肺炎、而非傷寒，推測感染肺炎的原因是死前六個月中風導致她癱瘓在床。瑪莉死後，驗屍發現她的膽囊中有許多活體傷寒桿菌，遺骸最後火化處理。

而後學者展開研究，認為瑪莉造成的問題，部份肇因於她不顧一切否認自身處境，即使身上帶有足以致命的病原體，她仍保持健康狀態，且毫無感染過傷寒的紀錄。只能說，無症狀帶菌者傳播疾病，有時候比傷寒患者更危險，畢竟瑪莉相當健康，傳播的時候自己沒事，卻傳染給53個人，還造成3人死亡。

過去有段時間，人們以「傷寒瑪莉」稱呼類似瑪莉馬龍這種身為帶原者、卻拒絕採取適當防範措施的人，但因為該詞具有部分歧視、諷刺意味，現在一般將帶有病原體卻沒有症狀的人稱為「帶原者」。

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