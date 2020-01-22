華爾街日報：武漢肺炎使北京阻台參與WHO成焦點

▲武漢肺炎疫情蔓延，各國機場加強檢疫工作。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

武漢肺炎疫情蔓延，台灣出現首例確診個案。華爾街日報報導，台灣官員表示，此事凸顯北京意圖將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外，有礙國際社會有效因應公衛危機。

中國近年不斷壓縮台灣參與國際事務的空間，包括阻撓台灣代表參加世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）大會。報導指出，台灣官員譴責中國外交孤立之餘，將焦點鎖定北京阻撓台灣參與世衛大會，指此舉構成公共衛生風險，特別在疫情爆發期間。

外交部長吳釗燮去年12月接受華爾街日報專訪時說，將台灣排除在外是不對的，在衛生議題上，台灣成為國際對抗流行病的漏洞，將影響全球其他地方。

吳釗燮受訪後，中國湖北省武漢市爆發由新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，如今蔓延至其他省市與周邊國家，美國今天也確認出現首例確診個案。

外交部發言人證實北京有向台北通報疫情，但發言人批評中國阻撓台灣參與世衛組織會議。

世衛組織發言人說：「一旦爆發疫情或衛生緊急事件，世衛組織必要時將與台灣衛生官員合作，以利有效因應。」

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心21日證實，一名55歲台商感染武漢肺炎，是全球首例非中國籍確診個案。這名女性平常在武漢工作，20日從武漢搭機回台，有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，主動告知檢疫人員，隔天採檢確認。

2009年至2016年兩岸關係和緩，台灣曾連8年以觀察員身分出席世衛大會。總統蔡英文2016年5月上任後，北京阻撓台灣參與世衛大會，台灣已連續3年叩關失敗。

台灣官員與醫療專家表示，在非政府組織與友好政府協助下，他們仍能從非正式管道得知世衛組織會議討論內容，但不見得能及時獲悉，而及時獲取資訊在公衛緊急事件期間特別關鍵。

報導提到，當前兩岸關係緊張，與2002年至2003年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時的政治情勢相似。北京當年拒絕與被視為傾向台獨的前總統陳水扁接觸，而中國政府應對SARS疫情動作遲緩又隱匿資訊，阻礙國際社會有效因應，遭廣泛批評。

台灣官員與醫療專家說，他們當時無法及時得知SARS關鍵資訊，也未能參與世衛組織協調的SARS研究。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）表示，兩岸衛生官員工作層級往來，雖能降低台灣因應公衛威脅時受阻的風險，但以不必要且基於政治的障礙阻撓醫療與公衛專業人士充分溝通，仍可能伴隨代價高昂的風險。

戴傑說：「不讓重要國家或實體取得會員身分，破壞了相關組織與世界有效因應國際或全球問題的能力。」