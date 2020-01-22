領完年終買刮刮樂連中10萬、300萬大獎　新北上班族：難怪眼皮一直跳

▲台彩新推一系列新春刮刮樂，近期全台各地陸續傳出刮出大獎的好消息。（示意圖／記者張凱喨攝，非本文當事人）

記者紀佳妘／台北報導

台彩今年推出一系列新春刮刮樂，近期全台各地陸續傳出好消息，台彩今（22）日透露，新北市新莊區有一名中年上班族，領完年中就去買刮刮樂，幸運刮中10萬元後，沒幾天再買30張刮刮樂試手氣，沒想到再度刮出頭獎300萬元。

根據新北市新莊區的穩發彩券行店員描述，這次刮出大獎的是一位年約50歲左右的男性上班族，在剛領完年終的時候就到彩券行買了一張「2,000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到就讓他刮中10萬元的獎金，這位幸運得主還說，「難怪我那幾天感覺眼皮一直跳，想不到真是好兆頭！」

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過幾天後這名上班族再度來到彩券行，正好看到店內的電視正在播放美鳳財神的廣告，畫面中有許多鈔票從天而降，感覺就像是刮刮樂「紅包一把抓」的票面設計，於是決定隨機購買30張「紅包一把抓」，在刮到第10張的時候竟然發現自己再度刮出大獎，這回是頭獎300萬元，讓他直呼「簡直不敢相信」。

另位幸運兒則是在新北市蘆洲區刮出，根據贈財商店的店員描述，刮出大獎的是一對年紀約30幾歲的情侶，女生是住在投注站附近的常客，刮出大獎當天這位女性常客跟男朋友下班經過投注站，所以想說一起玩刮刮樂試試手氣。

他們各自買了一張刮刮樂，男朋友幸運刮出500元，所以兩人決定趁著財運正旺的時候買一張「2,000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到第一張就刮中100萬。男朋友笑說，他們已經交往4年、感情穩定，也正在規劃未來，這筆獎金會交由女友安排，也規劃作為結婚基金。

贈財商店的店員也很為他們開心，她回想起刮出大獎前幾天，居然有2隻前所未見的大型鳳蝶飛進來，看來蝴蝶果真是「福疊」的好預兆，希望接下來客人也能多多中大獎。