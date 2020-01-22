希拉蕊記恨4年　批黨內對手桑德斯是「職業政客」

▲前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

民主黨總統內部初選剛起跑，就已經燃起濃濃火藥味，前美國國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)在自身記錄片中敘述她參加2016年美國總統大選的過程，並在片中抨擊民主黨2020年總統初選候選人桑德斯(Bernie Sanders)是一個「職業政客、沒人喜歡他」。

希拉蕊與桑德斯的嫌隙，可以追溯到2016年民主黨總統候選人提名時，希拉蕊在黨內初選打敗了桑德斯獲得最終提名，但在總統大選敗給了共和黨的參選人川普。在輸掉大選後，她就曾指責桑德斯及其支持者不夠支持這場選舉。

▲美國民主黨籍總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

前國務卿在紀錄片「希拉蕊」(Hillary)中怒批桑德斯，「他參加國會這麼多年，卻只有一位參議員支持他，沒有人喜歡他，沒有人願意與他合作，他什麼也沒做，他就只是一名職業政客」，甚至表示「對於人們依然會相信桑德斯的胡扯，我感到難過」。

希拉蕊在接受「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)專訪紀錄片時，被問到「如果桑德斯成為了民主黨2020年總統提名人時，妳是否會支持他競選」，她拒絕對此表態。

針對希拉蕊的批評，桑德斯發表聲明表示「我現在只專注在川普的彈劾案」。