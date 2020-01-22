郭台銘盼家人生一個鼠寶寶　憂心出生率推動鴻海「0~6歲公司養」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華今（22）日以「金鼠迎春 智開新局」主題登場，創辦人郭台銘致詞強調，0~6歲國家養本來是自己提出的政見，但是因為國家的財政不足，所以鼓勵有能力的企業要替國家分擔，希望今年下半年就可以看到出生率提升的好成績，讓20年後的投票人口不會減少，並已與家人商量今年要生一個鼠寶寶。

鴻海今年嘉年華由張菲、吳姍儒擔任主持人，張飛戲稱自己想當行政院長，但國家大事還是要郭台銘來比較適合，接著郭台銘致詞問員工，張菲雖然年近70歲，應該一起退休，但是鴻海是有情有義的企業，並談到張菲說想當行政院長，但以現在當總統的標準，他可以當2024的總統。

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▲鴻海愛心嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘表示，今日當創辦人可以不要當讀稿機，所以沒有準備稿，心中想說這個對聯自己從前天開始構思，強調最關鍵的就是橫幅「零到六歲公司養」，由董事長劉揚偉幫忙一起執行，並打趣地說必須要婚姻登記出生的寶寶，才可以領到公司每個月1.5萬元的補助。

郭台銘指出，台灣剛剛結束大選，0~6歲本來是寫國家養，雖然總統蔡英文說會合作幫忙養，但是現在國家的財政無法支出，所以希望有能力的公司可以替國家分擔，並將正式在2月1日生效，甚至對張菲說「你是榮譽員工，只要有0~6歲的孩子也算」。

▲鴻海愛心嘉年華由張菲、吳姍儒擔任主持人。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘強調，台灣2019年人口負成長，因此希望有賺錢的公司可以替國家減少負擔，等到將來國家預算通過，再來看怎樣制定法案，希望今年下半年就可以看到出生率提升的好成績，讓20年後的投票人口不會減少，甚至提到已經與家人商量，希望今年生一個鼠寶寶。

郭台銘分享，2019年是警惕的一年，這次自己參與政治活動所提出的政見，應該是唯一在大選中看到富國利民的政見，至於對聯的題字，其中包含很多意思，還有自己和劉揚偉的名字，因為這代表著公司未來的方向，包括張菲要買鴻海的股票都要看對聯。

