過年7天連假ATM服務不打烊　遇故障要留「交易明細單」確保權益

▲1月23日至1月29日為春節7天連續假期，民眾若遇ATM故障，務必留下「交易明細單」才能確保自身權益。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為滿足民眾農曆春節期間提領現鈔、資金調度及支付工具交易等金融服務需求，金管會今（22）日表示，已要求各金融機構採取5大措施，包括支付工具交易順暢、電子銀行服務穩定、ATM補鈔、強化資安防護、24小時客服，同時也提醒民眾若遇到ATM故障，務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼的客服專線。

農曆春節7天連續假期即將到來，金管會為確保連續假期期間的金融服務品質，已請各金融機構配合採取5大金融服務措施。首先是「支付工具交易順暢」，信用卡、電子票證及電子支付等機構應確保交易系統順暢運作，並提供24小時客服專線。

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第二是「電子銀行服務穩定」，各金融機構應注意網路銀行系統負載量，以確保春節期間的電子銀行服務順暢運作，以因應企業與民眾資金調度需求。

第三是「強化資安防護」，各金融機構應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形德監控。

第四是「自動提款機（ATM）全年無休」，各金融機構應加強ATM的補鈔、檢修與管理作業，並提供24小時客服專線可供諮詢。第五是「金融客服暢通」，各金融機構的網路銀行及ATM應提供24小時客服專線，並確保24小時暢通且可提供諮詢服務。

金管會也提醒，民眾在農曆春節期間可多利用金融機構提供的電子銀行服務，若使用ATM遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼德客服專線。另外在使用網路進行交易時應注意資訊安全，避免個人資料外洩。