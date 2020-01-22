武漢肺炎升溫為2020經濟增添變數　台經院：後續仍要觀察

▲台經院院長張建一（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（22）日公布「國內總體經濟預測暨景氣動向調查」，台經院預測2020年國內經濟成長率為2.67%，較2019年11月預測上修0.22個百分點，不過，台經院也指出，中國大陸在去年受到非洲豬瘟影響造成中國豬價飆漲，現在又緊接著是武漢肺炎，這些不確定因素都是影響2020年經濟情勢的重要不確定因素。

台經院指出，過去一年以來非洲豬瘟蔓延中國，中國官方撲殺上億頭豬隻，造成中國豬價飆漲，由於台灣過去也曾是豬肉主要出口國，然受到口蹄疫影響，使得豬肉出口停滯，直到2019年7月台灣才擺脫口蹄疫疫區名單，因此國內豬肉產業恐無法再承受非洲豬瘟的衝擊。

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而在人類重大疫情方面，近期中國武漢新型冠狀病毒感染確診病例激增，不只中國各主要城市都出現病例，病毒已經擴散到中國境外的日本、泰國和南韓等地，若病情無法有效控制，恐重演2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的夢厭。

不過，針對武漢肺炎是否影響台灣經濟發展，張建一則表示，目前才剛開始傳入台灣，是否會擴大影響還需要觀察，但就個人認為，應該不會重演SARS惡夢，上次疫情會如此嚴重，主要中國大陸隱匿疫情所致，釀成台灣不少傷亡及經濟產業的衝擊，但如今資訊都有逐步揭露，雖台灣出現首例，但她也是主動申報，讓後續的措施可以及時發揮。

張建一說，現在附近的鄰近國家，像是日本、南韓也都陸續出現病例，台灣遲早也會有，因為這跟非洲豬瘟不太一樣，政府可以禁止豬肉進出口，但不可能禁止國人回台，因此這麼部分是相當難避免，所以後續的宣導政策就顯得相當重要，但就目前政府已積極動員得程度看來，應該不至於像上次SARS那樣嚴重。