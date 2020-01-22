謝金河：台灣2019年的經濟成長率...全部人都猜錯了！

▲財信董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

謝金河昨（21）日在臉書指出，行政院主計總處公布去年第四季GDP成長率是3.38％，比預估的3.04％還高出許多；一方面是民間消費增加2.94％，另一個是資本形成的政府投資及民間投資，再加上存貨變動調整，增加10.72％。台灣在第四季經濟增長拉高到3.38％，也推升2019年全年GDP成長率從預期2.64％再拉高到2.73％，去年的經濟表現穩居四小龍之首。

謝金河指出去年台灣全年GDP成長率2.73％，高於南韓的2％，也比新加坡的0.7％及香港的負1.3％出色很多，與去年上半年標準普爾等機構，皆預測台灣在2019年經濟成長率會居四小龍之末，完全相反。

請繼續往下閱讀...

國內所有經濟研究機構，去年估最高的是中研院的2.45％，最差的是星展銀行估1.9％，中華經濟研究院2.14％、台經院2.2％、中央銀行2.06％、元大寶華2.1％，所有經濟預測機構全槓龜，甚至央行二度上修至2.4％，也比2.73％差很多。由此可以看出，除了政治人物不看好台灣經濟，所有經濟預測機構也很保守。

他接著指出，今年主計總處估2020年目標值是2.72％，但所有預測機構只有台綜院估2.63％，及中央研究院估2.58％外，所有預測機構的預測值都比2.72％低。今年經濟變數仍多，但台灣的經濟成長率已連續四季爬升，有脫離谷底的態勢。

謝金河認為，進入2020，台灣處在較高的基期，要看最低基期的香港及新加坡回升力。



＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

►彭博：台灣2019年第4季經濟加速成長 優於預期

►外資開趴熱錢湧入 2019年淨匯入4763億創5年來新高

►小英勝選財經篇／Google、臉書、微軟擴大在台投資 國發會分析外資看好台灣2大原因！