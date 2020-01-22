台經院：2020經濟有望觸底回升　上修GDP成長率至2.67%

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（22）日公布「國內總體經濟預測暨景氣動向調查」，針對2020年總體經濟而言，台經院預測2020年國內經濟成長率為2.67%，較2019年11月預測上修0.22個百分點。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，儘管中美雙方簽署第一階段貿易協議，有助於緩解市場觀望氣氛，然主要國家各項經濟先行指標仍顯疲弱，顯示全球經濟需求尚未明顯回溫。

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內需方面，進入產業淡季，且部分科技供應鏈進入庫存調整，但受惠於5G通訊等新興應用熱潮，廠商持續擴增在台產能，令電子機械業廠商對當月景氣仍維持一定的樂觀程度。傳統產業則受惠於美中貿易情勢趨於緩和，國際油價、鋼價回升，有助緩解市場觀望氣氛，使得傳統產業對當月景氣與未來半年景氣較先前調查樂觀。

服務業方面受惠於選舉造勢、企業尾牙、耶誕旺季及跨年活動，加上12月台股表現亮眼，拉抬零售業、餐旅業與證券業對當月景氣看法轉強。

營建業方面受惠於年底列管公共工程標案陸續結案驗收，使得工程認列集中入帳，加上各地交屋潮挹注、自住客買盤持續浮現，拉抬六都建物買賣移轉件數的數據，此均使得12月營建業表現優於原先預期，至於未來半年營建業廠商對景氣看法皆以持平看法居多。

根據本院調查結果，經過模型試算後，12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，其中製造業營業氣候測驗點連續兩個月上揚，服務業結束先前連續四個月下滑態勢轉為上揚。

展望今年，台經院指出，近期國際預測機構如國際貨幣基金組織(IMF)、經濟學人(EIU)、世界銀行(WB)與IHS Markit所公布的更新數據觀察，儘管多數預測機構下修2020年全球經濟成長表現，但下修幅度有限，加上近期中美雙方貿易緊張情勢降溫，有助於貿易與製造業活動可望觸底回升。

此外，隨著多國推出財政政策搭配貨幣寬鬆以刺激經濟，新興市場及開發中經濟體表現將可望較2019年改善，抵銷了美中經濟持續下滑的風險。因此，台經院預估，2020年國內經濟成長率為2.67%，較2019年11月預測上修0.22個百分點。