經濟部防疫備戰　沈榮津：國內口罩供給量沒問題...武漢台商未停工停產

▲武漢肺炎疫情延燒，經濟部長沈榮津今（22）日表示，經濟部將確保國內口罩充份供應。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，國內確定出現第一例境外移入，經濟部長沈榮津今（22）日表示，經濟部將確保國內口罩充份供應，依據目前國內廠商的價格與供給量，口罩的供給量沒問題，將持續關注廠商及台商動態。

世界衛生組織（ＷＨＯ）昨日公布最新訊息，確認造成武漢肺炎的2019新型冠狀病毒，已是「可持續性人傳人」。且由於2019新型冠狀病毒顯然已蔓延並傳到其他亞洲國家，ＷＨＯ今天將舉行緊急委員會會議，決定是否將此疫情宣告為國際公共衛生緊急事件。

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我行政院也下達「防疫優先」指示，各部會緊急動員。經濟部長沈榮津指出，經濟部將確保國內口罩充份供應，大家不必擔心，經濟部商業司、工業局也持續掌握電商、超商口罩的供給量與價格。

針對大陸武漢台商情況，沈榮津指出，據統計武漢台商共有61件投資案，投資金額約新台幣1800億元，產業領域主要為Dram、面板等高科技產業，經濟部目前了解台商並未停工停產，後續隨時掌握有無需要政府協助之處。

武漢成為疫情的重災區，為遏制疫情持續對外擴散，武漢市政府昨天宣布對進出武漢人員加強管控，採取包括旅行社暫停組團外出，對進出武漢的私家車輛進行抽檢等措施，武漢形同宣告「封城」。