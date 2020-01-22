康舒淡水新大樓動土　預計2021年產能倍增、創造300個研發工作機會

▲康舒新大樓動土典禮。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新北報導

小年夜前夕，電源一線大廠康舒今（22）天上午進行淡水廠區新廠房新建工程動土典禮，集團董事長許勝雄表示，耗資25億元，新大樓預計於2021年頭產完工，預計創造比現有產能多兩倍產能，以及帶動300個研發工程師的就業機會。

許勝雄表示，為因應美中貿易戰風險及配合客戶需求，且秉持根留台灣、佈局全球的企業策略，康舒科技在行政院經濟部、內政部營建署及新北市政府經發局等相關單位的協助下，積極加入「歡迎台商回台投資行動方案」投資25億資金進行新廠房興建，其中12億資金用於地上9層、地下2層總面積約9000坪的新大樓，其餘金額為生產設備、自動化設備、人力等支出，預計可以增加25億產能及創造300個工程師以上的就業機會。

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新大樓預計於2021年底完工投產；屆時將全面導入智慧化生產線，大幅貢獻營收及獲利水準。

許勝雄表示，康舒進一步規劃於前述新廠房完工進行投產後，進行原40年的舊廠房之拆除重建，規劃再投資40億，興建地上6層地下2層面積14000坪的大樓，預計可在2023年風華再現，投入量產；兩階段總共投入65億資金。



在貿易戰之風險下，台灣在產業的供應鏈依然保持重要且不可或缺的優勢，康舒對此已提前做好因應，除同步擴大台灣及菲律賓廠區產能，分散全球製造基地產銷風險、加速導入產線智慧化及自動化，並利用大數據發展的趨勢，擴增獲利成長動能。

▼康舒淡水新大樓動土 。（圖／記者周康玉攝，下同）